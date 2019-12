Da nordmenn for noen år siden plutselig gikk mann av huse for å kjøpe seg ladbare biler, så det brått litt skummelt ut for Skoda. De hadde riktignok Norges mest solgte stasjonsvogn, de hadde introdusert sin første SUV – og de kunne tilby firehjulsdrift på nesten samtlige modeller.

Men så stor var den ladbare bølgen, at den truet med å skylle hele Skoda-satsningen til havs. De mørke skyene i horisonten var i høyeste grad reelle, og det var nok noen intense møter i Skoda-leiren for å se hvordan de kunne møte den nye utfordringen – uten å ha en eneste ladbar modell i sortimentet.

Men Skoda har vært igjennom tøffe tider før. Salget sviktet på langt nær slik man kanskje skulle tro. Praktiske egenskaper, et godt rykte (hvem skulle tro det, for noen år siden!) og konkurransedyktige priser, var fortsatt attraktivt for en rekke norske bilkjøpere.

Nå stiller saken seg litt annerledes. Ladbare Skoda-modeller står klare på rekke og rad – både hybrider og rene elbiler.

Så er det da noe poeng i å komme med en ny modell som kun er tilgjengelig med bensin- eller dieselmotor?

Smarte løsninger: Skoda er kjent for disse. Her er et eksempel – nemlig en praktisk lommelykt som er tilgjengelig i bagasjerommet.

Derfor kan det fortsatt være smart å kjøpe diesel

Hva er nytt?

Testbilen vår denne gangen er faceliftede Skoda Superb Scout. Superb står fram som selve beviset på at Skoda har tatt et langt steg bort fra sitt frynsete rykte. Dette er en stor og flott bil – med limousine-aktig bakseteplass. Den har velprøvd teknologi, som ikke er banebrytende, men som fungerer.

For noen år siden, ville Scout-utgaven vært nærmest støpeskjeen til betegnelsen ”Norgesbil”. For i tillegg til egenskapene vi allerede har nevnt, byr Scout på litt mer bakkeklaring, en dose offroad-styling og selvsagt firehjulsdrift.

Dieselmotoren i testbilen er den velkjente 2-liters TDI-en som yter 190 hk og et dreiemoment på hele 400 Nm.

Blant nyhetene på den faceliftede utgaven av Superb, er muligheten for digitale instrumenter. Disse er både brukervennlige og lette å lese. I tillegg har du nå tilgang til LED-hovedlys.

Som vanlig er det ellers noen små designendringer på grill og fangere, men du skal følge veldig godt med for å få dem med deg.

Brukt SUV? Dette er de beste

Førermiljøet er blitt riktig så elegant i fornyede Superb, dette får plutselig den utgående modellen til å virke litt gammeldags.

Hva er styrker og svakheter?

Alle Scout-modellene har moderne og effektive diesel- eller bensinmotorer. Det gir suveren rekkevidde – og lavt forbruk. Testbilen kan kjøre over 1.000 kilometer på én tank. Det klarer den takket være et forbruk som er på bare 0,44 l/mil! Et oppsiktsvekkende lavt tall, bilens størrelse tatt i betraktning.

Den fungerer også opp til hytta, men bakkeklaringen er bare 1,5 cm mer enn en vanlig Superb. Noen seriøse utskeielser utenfor allfarvei skal du altså ikke legge opp til.

Komforten er ypperlig. Skoda har ikke forsøkt å gjøre Superb Scout sportslig, og det er selvsagt helt riktig for denne bilen.

Vi merker oss at det fortsatt er en del hjulstøy, og akkurat det vil du nok merke på litt lengre turer.

De nye LED-lysene er for øvrig ypperlige, rett og slett imponerende gode. Her har det skjedd mye de siste årene, og Skoda henger absolutt med på notene.

Gunstig startpris – men denne Skodaen ble likevel ganske dyr

Hva koster den?

Startprisen på en Superb Scout er 510.000 kroner (+ leveringsomkostninger). Det er mye penger for en Skoda, tenker du kanskje. Men så er det altså flaggskipet.

Med blant annet panoramasoltak, digitale instrumenter, vinterpakke, hengerfeste og Canton-lydsystem – ender testbilen på ytterligere 60.000 kroner til. Men det er tross alt ganske beskjedent for en fullutstyrt familiebil på denne størrelsen. På premiumbilene må du gjerne ut med fire ganger så mye for å få ekstrautstyret du vil ha.

Ny skjerm til multimediasystemet er på plass. Oppløsning og menystruktur er nå veldig bra.

Hvem er konkurrentene?

Egentlig har den ikke så mange konkurrenter. Audi A4 Allroad og Volvo V60 CC er i et annet segment. Dette er premiumbiler, med høy pris og mindre plass.

Den nærmeste konkurrenten blir dermed "slektningen" Passat Alltrack. Den har også 2-literen på 190 hk, men byr mer moderne teknologi i bilen, mer tilgjengelig utstyr og noe høyere opplevd kvalitet. Til gjengjeld er prisen rundt 70.000 kroner høyere enn Superb Scout.

Spørsmålet er nok heller: Skal du ha vanlig Superb, eller gå for Scout-utgaven? Svaret gir seg selv, om du trenger litt ekstra bakkeklaring.

De digitale instrumentene som nå er tilgjengelig er lettleste og brukervennlige. Det er en rekke ulike visningsmoduser – dette er den mest sporty av dem.

Vil naboen bli imponert?

Foreldrene i nabolaget vil kanskje ikke bli fra seg av beundring. Men hvis du skulle finne på å skysse ungene deres på fotballtrening, kan vi garantere at de vil bli imponert.

Ny SUV fra Skoda: Dette blir en ekte prispresser!

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, har over 8.000 norske bileiere fortalt hva de synes om bilen sin. Dagens generasjon av Skoda Superb får svært gode omtaler, og en snittscore på hele 9,2 av 10 poeng!

Hvis du har erfaring med Skoda Superb, så klikk deg gjerne inn og fortell om det her. Det tar kun noen få minutter.

I dette baksetet er det et hav av plass! Er du først blitt vant med baksetene i en Superb, er det vanskelig å gå over til en annen bil etterpå.

Broom mener

Superb Scout har fortsatt en plass i den norske bilparken. Nei, du får den ikke med ladbar drivlinje, men fortsatt selges altså rundt 1/3 av norske nybiler med diesel- eller bensinmotor. En del av disse bil garantert hete Superb Scout – selv om Superb-volumet kommer til å bestå av den nye ladbare utgaven.

Diiiigert bagasjerom! her er det 660 liter til rådighet!

Rent økonomisk må du belage deg på å grave dypt i lomma for å sikre deg denne utgaven med dieselmotor. Slik testbilen er satt opp, ender altså prisen på nærmere 600.000 kroner – da begynner det å bli mange spennende alternativer å velge mellom.

Superb Scout kan således ikke beskrives som en "Norges-bil", lenger. Det er egentlig litt synd, for den er virkelig perfekt for veldig mange norske kjøpere …

Topp 10: Her er stasjonsvognene med størst bagasjerom

Visste du at?

– Du kan også få Superb Scout med bensinmotor på 272 hk – og den gjør 0-100 km/t på under 6 sekunder

– Skoda-gründerne Václav Laurin og Václav Klement begynte med å lage sykler og motorsykler. Først i 1905 begynte de å bygge biler

– Den dyreste Skodaen som noen gang er bygget, er en kake! Man laget nemlig en Fabia-formet kake i forbindelse med et PR-stunt, som kostet rundt 5 millioner kroner å lage!

Skoda Superb Scout Motor: 2-liter, diesel Effekt: 190 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 7,7 sek. Toppfart: 228 km/t Forbruk: 0,44 l/mil Bagasjerom: 660 / 1.950 liter Lengde x bredde x høyde: 485 x 284 x 158 Vekt: 1.499 kg Pris: Fra 510.000 kroner Pris testbil: 581.000 kroner

Brukt Superb: Fornuftig og mye bil for pengene

Vil du ha rekkevidde på over 1.000 kilometer på én tank, firehjulsdrift, klassens største baksete- og bagasjeromsplass – kan Superb Scout være et alternativ.

Video: Neste år kommer Skoda med elektrisk SUV: