I løpet av de første ni kampene av årets Premier League har Sadio Mané scoret fem mål for Liverpool. Klubben troner på toppen av ligaen, og har ennå ikke tapt en kamp denne sesongen.

Faktisk har Mané ikke tapt en eneste hjemmekamp han har spilt i løpet av sin tid i Liverpool.

Det er med andre ord ikke vanskelig å forstå at senegaleseren har det greit om dagen. Og tre år og fire måneder etter han signerte en femårskontrakt for Liverpool, håper han at forholdet skal vare evig.

– Jeg er veldig glad for å være en del av denne flotte klubben, og jeg nyter det. Forhåpentligvis blir jeg her for alltid, sier Mané til TV 2.

– Mest sjenerte fotballspilleren jeg har møtt

Forrige sesong ble det Champions League-triumf, i tillegg til at Liverpool kjempet om ligatittelen helt til siste slutt. Det hadde mye å gjøre med trioen på topp, bestående av ham selv, Mohamed Salah og Roberto Firmino.

– Det er enkelt å jobbe med dem. Personlig føler jeg meg heldig som får spille med dem. De er virkelig gode spillere og gjør alt enklere, forklarer Mané.

– Hvordan er Firmino og Salah utenfor banen?

– Wow. Mo er artig noen ganger. Han er en kul og hyggelig fyr. Bobby er veldig sjenert. Han er den mest sjenerte fotballspilleren jeg noen gang har møtt, men veldig hyggelig.

God stemning er det ikke bare mellom de tre. Mané har aldri opplevd en klubb som er lik Liverpool.

– Jeg har vært i noen klubber rundt om i verden, men Liverpool er unik. Det er som en familie. Humøret er alltid utrolig. Men det er normalt, vi har vært sammen i fire år og kjenner hverandre. Vi er også sammen utenfor banen og det er viktig for moralen, sier angriperen.