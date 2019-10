Storkjøpet med hat trick da han endelig fikk sjansen

Burnley-Chelsea 2-4

Se Pulisic' «perfekte» hat trick i videovinduet øverst.

Chelsea imponerte stort og kjørte over Burnley på Turf Moor lørdag kveld. Med seieren ligger London-laget på 4. plass – fem poeng bak Liverpool med én kamp mer spilt.

Frank Lampards menn ga seg ikke før det sto 4-2 i målprotokollen, og det var noe overraskende en 21 år gammel amerikaner som spilte hovedrollen.

For første gang denne sesongen viste nemlig Christian Pulisic hvorfor Chelsea betalte Borussia Dortmund over 600 millioner kroner for ham i januar.

– Pulisic har vært uimotståelig i kveld. En helt fantastisk kamp fra amerikaneren, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad etter nok en briljant involvering fra gutten med kroatisk bestefar.

Unggutten viste vei for gjestene og utgjorde den store forskjellen i en jevn og sjanserik kamp.

I løpet av tjue skjebnesvangre minutter i førsteomgang senket vingen Burnley med sine to første mål i Premier League.

Like etter pause stusset han inn sitt tredje for dagen, og dermed var alt lagt til rette for en festkveld for Chelsea-fansen.

– Det er fantastisk. Det har vært en utrolig dag, sier Pulisic selv etter kampslutt.

– Jeg har ikke gått rett inn i laget, så jeg har måtte bevise at jeg har noe å fare med.

Det var en svært etterlengtet opptur for den amerikanske landslagsspilleren, som nettopp fylte 21 år.

– Det har gått litt tid, det har vært en trå start for ham, og han har havnet litt i skyggen bak de andre ungguttene til Chelsea denne sesongen. Dette tror jeg var utrolig deilig for ham, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Mistet plassen på laget

For det var slett ingen selvfølge at Pulisic skulle glitre på Turf Moor lørdag kveld.

Unggutten startet de første kampene for Chelsea denne sesongen, og viste små prov på hvilket talent som bor i ham – spesielt i supercupfinalen mot Liverpool –, men etter 2-2-kampen hjemme mot Sheffield United i fjerde serierunde, forsvant amerikaneren ut av Frank Lampards lagoppstilling.

Da begynte det allerede å spre seg en liten bekymring blant fans og eksperter for at den spede kantspilleren manglet det lille ekstra som behøves for å lykkes i Premier League. Pulisic hadde nemlig slitt den siste tiden i den tyske Bundesliga, og var ingen sentral brikke i Dortmund-laget da han ankom Stamford Bridge.