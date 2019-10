Boeings dype krise

Onsdag kan bli en heftig dag på jobben for toppsjefen i Boeing, Dennis Muilenburg. Da må han forklare seg for transportkomiteen i Kongressen om problemene rundt flytypen 737 Max 8.

For det som skulle være Boeings nye stolthet, er blitt en skandale.

Hva visste Boeing?

Det var to flystyrter på fem måneder: Først Lion Air i Indonesia i oktober i fjor, så Ethiopian Airlines i mars i år. Tilsammen 346 drepte. Og helt fra den siste flystyrten i Etiopia, har det vært mistanke om at begge ulykkene skyldtes feil ved et automatisk manøvreringssystem i cockpit.

Men hva visste Boeing selv om faren ved dette systemet? Har flygiganten lagt lokk på bekymringsmeldinger fra egne ansatte? Har tidspress og ønske om stadig mer overskudd gjort at sikkerhet har måttet vike? Dette vil Muilenburg bli grillet om i Kongressen på onsdag.

Profit over people

Så, hvem er Dennis Muilenburg? Siden 2015 har han fungert både som konsernsjef og styreleder for flygiganten. For bare et par uker siden ble Muilenburg fratatt rollen som styreleder, mens styret fastholdt at han fortsatt har tillit som konsernsjef.

Og det var trolig bare med et nødskrik. For i løpet av høsten er det kommet stadig mer urovekkende informasjon om Boeings arbeid med 737 Max 8. Tidlig i oktober fortalte New York Times at en av Boeings ingeniører som jobbet med utviklingen av flyet, Curtis Ewbank, hadde anbefalt et ekstra sikkerhetssystem i cockpit. Dette forslaget skal ha blitt avvist av Boeing-ledelsen. De mente det ville bli for dyrt.

Ledelsen skal også ha lagt føringer for tekniske løsninger, som gjorde at pilotene ikke måtte ha ekstra trening i simulator. Ekstra trening betyr ekstra kostnader. Og nå hagler anklagene mot Boeing-ledelsen om at de først og fremst drives av «profit over people»: At de prioriterer rask produksjon, inntjening og overskudd, fremfor sikkerhet og menneskeliv.

– Feilslått system

Men ulykkene til 737 Max 8 har også avdekket alvorlige svakheter i systemet til amerikanske luftfartsmyndigheter. Federal Aviation Administration (FAA) har gjennom mange år overlatt stadig mer av sikkerhetssjekkene til produsentene selv. Det sparer myndighetene for tid og penger. Tidligere i oktober kom rapporten fra en internasjonal granskingskommisjon om hvordan Max 8 ble sertifisert: Konklusjonen er at Boeing har holdt tilbake viktig informasjon, og at FAA manglet ekspertise til å forstå teknologien.

– Et feilslått, ødelagt system for å sjekke sikkerheten i luftfarten, var reaksjonen til den demokratiske senatoren Richard Blumenthal.