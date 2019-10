Finanstilsynet gikk i september ut med forslag til en markant innstramming i mulighetene til å ta opp boliglån.

Blant forslagene er å kutte maksimalt lånebeløp fra fem til 4,5 ganger inntekten, og en reduksjon i bankenes adgang til å gjøre unntak fra reglene om krav til egenkapital og inntekt.

Vil stramme inn

Finanstilsynet mener det er grunn til å redusere nordmenns gjeld.

– Vi ser behov for noen ytterligere innstramninger, ettersom gjelden fortsatt vokser, og det bygger seg opp en fallhøyde, sa Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen til TV 2.

– Og det er ikke usosialt overfor unge som ikke kommer inn på boligmarkedet. Tvert i mot. Dette er for å forebygge gjeldsproblemer hos sårbare husholdninger, sa han videre.

– Ikke de som bestemmer

Under lørdagens møte i Frps landstyre gikk Frp-leder og finansminister Siv Jensen langt i å skyte ned forslaget fra Finanstilsynet.

– For øyeblikket er boligmarkedet i ganske god balanse, og jeg har vel ved flere anledninger gitt uttrykk for at de har tatt i for mye. Men nå er det heller ikke Finanstilsynet som bestemmer dette – det er det regjeringen som gjør, sier Siv Jensen til TV 2.

Notatet om Finanstilsynets forslag til skjerpede forskrifter har nå vært ute på høring, slik at en avgjørelse kan være rett rundt hjørnet.

Jensen mener det ikke er behov for å stramme inn mulighetene for å ta opp boliglån ytterligere.

– Det er til syvende og sist finansministeren som skal fastsette den nye forskriften. Jeg er opptatt av at vi skal ha et boligmarked i balanse, og jeg er opptatt av at bankene skal gjøre et godt bankhåndverk. Jeg ser ikke mange gode grunner til å stramme inn mer nå, sier hun.