Under motdemonstrasjonen hvor det protesteres mot Tyrkias offensiv mot kurdiskkontrollerte områder nord i Syria, ble det antydninger til bråk.

Politiet er i området rundt den tyrkiske ambassaden med store styrker, med både opprørspoliti, heste- og hundepatruljer.

Det første urolighetene var i Drammensveien rett før klokken 15. Kort tid etter meldte politiet om at det var et slagsmål med mange involverte på Solli plass. Der ble brukt slagvåpen og utagert mot kjøretøy.

Masseslagsmål

Operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at det virker som slagsmålet på Solli plass har tilknytning til demonstrasjonen ved den tyrkiske ambassaden.

– Men før vi kan fastslå det helt sikkert må vi få oversikt og snakke med parter på stedet, sier hun.

Operasjonslederen forteller at det er blitt sett et kurdisk flagg fra en av melderne.

– Det var høyt aggresjonsnivå, og det ble brukt grener og liknende til å slå med. Hva som blir beslaglagt får tiden vise, sier Sandnes.

– Hvor mange personer var involvert i slagsmålet på Solli Plass?

– Vi vil ikke si et konkret tall. Det var meldt om et tosifret antall. Det var en stor mengde mennesker, men om alle har vært involvert er for tidlig å si, sier hun.

Én pågrepet, flere skadd

Motdemonstrasjonen arrangeres blant annet av Ungkurd Norge. Så langt er en person pågrepet og flere meldt skadd.

– Vi har pågrepet en person så langt, og det kan fort bli flere. Det er meldt om to skadde per nå, men også det tallet kan stige litt, sier hun.

Tilstanden til de to som er meldt skadd, er foreløpig uklar.

Slagsmål med slagvåpen

Politiet hadde tatt flere forholdsregler for å sikre at alt skulle gå fredelig for seg lørdag, men ved motdemonstrasjonen ble de nødt til å sette på blålysene for første gang rett før klokken 15.

Det var antydninger til bråk og politiet jobbet med å roe ned demonstrantene i området rundt Drammensveien.

– Det har vært ampert. Det var klatring på gjerder og brenning av flagg, men nå ser det rolig ut igjen, sier operasjonslederen i 15.30-tiden.

Rolig demonstrasjon

Den første demonstrasjonen ble holdt til støtte for Tyrkia klokken 13 utenfor ambassaden.

– Det hele går stille og rolig for seg, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

TV 2s reporter på stedet anslo at mellom 350 til 400 mennesker deltok.

Den nye tyrkiske ambassadøren i Norge, Fazli Corman, holdt tale og takket for oppmøtet og støtten.

Halvdan Svartes gate, som går forbi ambassaden, er stengt. Veien holdes stengt fra Drammensveien og til Vigeland-museet under begge demonstrasjonene.