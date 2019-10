Statsadvokat Carl Fredrik Fari la fredag ned påstand om 19 års fengsel for en dansk mann (53), som er tiltalt for innførsel av 1.647 kilo hasj.

Politiet kjenner til 56 Trysil-turer for 53-åringen mellom 2014 og 2018, men han er kun tiltalt for 10 av dem – alle i en periode på seks måneder frem til juni i fjor.

I tillegg er det beslaglagt 1,8 tonn hasj i en garasje i Danmark, som politiet mener fungerte som mannens narkotikadepot.

Under sin forklaring i Oslo tingrett har den antatte hovedmannen uttalt at politiets historie fremstår komplett uforståelig for ham.

– Store mengder

– Hovedbegrunnelsen for påstanden om 19 års fengsel er den store mengden med hasj. Det er sjelden at vi har med så store mengder å gjøre. I tillegg mener vi at han har vært hovedmann, sier statsadvokat Fari til TV 2.

Som TV 2 har fortalt tidligere, har dansken vært gjenstand for en omfattende skjult etterforskning, som del av Kripos sin «Operasjon Hubris».

– De viktigste bevisene er politiets spaning, beslagene i etterkant av spaningen og mottakernes forklaringer, sier statsadvokaten om bevisbildet i saken.

Først i mai 2018 klarte politiet å identifisere 53-åringen, da de observerte at han var i kontakt med en narkotikakjøper og senere stoppet ham i en trafikkontroll.

– Bisto med å kjøre følgebil

Sammen med to andre menn, deriblant hans nære kamerat, står den danske mannen tiltalt for innførsel av over 1,6 tonn hasj.

For de medtiltalte er mengden narkotika betydelig mindre. Påstanden for de er henholdsvis 12 og 7 års fengsel.

Alle de tre nekter straffskyld i saken, og 53-åringen nekter for enhver befatning med narkotika.

Ifølge politiet har 53-åringen pleid å kjøre hjemmefra og via et depot i Danmark, der han har lastet hasjen inn i bilen sin. Derfra har han fått selskap av en følgebil – alltid en av de to medtiltalte, ifølge tiltalen.

Ved kryssing av broa mellom Danmark og Sverige har følgebilen kjørt først, før 53-åringen har fulgt etter med narkotikaen omkring 20 minutter senere, ifølge politiet.

– Vi mener at de to andre har bistått hovedmannen med å kjøre følgebil, og at de har vært hans hjelpere. Den ene har hjulpet ham på seks av turene, mens den andre hjalp ham på én tur, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari til TV 2.