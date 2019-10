Manchester City - Aston Villa 3-0 (0-0)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst.

Det så ut til å bli en ganske så perfekt lørdag for Pep Guardiola mot Aston Villa. Men fire minutter før slutt, på stillingen 3-0 ble Fernandinho utvist etter å ha revet Villas Nakamba ned bakfra. Dermed mister han neste ligakamp mot Southampton.

– Utrolig unødvendig av Fernandinho. Han blir for ivrig og stopper den kontringsmuligheten. Det betyr karantene i neste match, sier ekspertkommentator Petter Myhre.

Holdt nullen i førsteomgang

Etter de første 45 minuttene på Etihad mente TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller at det så lyst ut for Aston Villa. For nyopprykkede Villa hadde stått i mot Manchester City og holdt nullen.

– Vi har sittet her ganske mange ganger i pausen der City ikke har ledet opp igjennom de siste sesongene, og prøvd å forklare hva som er galt med City, eller hva det andre laget gjør veldig bra. Og det er en miks mellom de to i dag, definitivt, sier Stamsø Møller i studio.

Han mente Villa både hadde vært dyktige og hatt sin dose flaks i førsteomgang, mens noen av City-spillerne rett og slett ikke hadde helt dagen.

– Det kan endre seg, men i dag har vi sett et Manchester City med ganske mange som har senket seg litt for mye, sier Stamsø Møller.

Raheem Sterling var en av dem som derimot hadde dagen, og 20 sekunder ut i andreomgang gjorde han dagen betydelig mørkere for Villa da han sendte City i ledelsen.

Fikk scoring godkjent av VAR

I det 65. minutt sendte Kevin De Bruyne ballen knallhardt i nettet. Villa-spillerne ropte på offside på Sterling, men VAR godkjente målet. Spørsmålet var da om David Silva var borti ballen før den gikk i mål. Dersom han var det, ville det blitt offside på Sterling.

Aston Villa manager Dean Smith mente City-angriperen var i offside.

– Jeg stiller spørsmål ved Citys andre scoring. Jeg mener Sterlinger offside, og han hindrer keeperen, sier han til BBC.



– De skal ha bildebevis, og da mener de at de ikke har bevis nok på at Silva var borti ballen. Og derfor så må De Bruyne foreløpig bli stående med scoringen. Men vi ser på kroppspråket til Silva når de feirer at han var nok borti ballen, mener Stamsø Møller.

Fem minutter senere økte İlkay Gündogan til 3-0. Det ble også sluttresultatet.

Manchester City ligger nå tre poeng bak ligaleder Liverpool som møter Tottenham kl.17.00 søndag. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo.