Rosenborg beklager overfor NRK etter at en av deres reportere ble avbrutt under et intervju med Pål André Helland.

Det var Trond Alstad, RBKs leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar, som brøt inn og stanset intervjuet.

Grunnen var at Helland ble stilt et spørsmål angående en tweet fra Ranheims Michael Karlsen. Ranheim-spissen satte spørsmålstegn ved hvorfor Helland ikke fikk spille mer under Eirik Horneland.

– Kutt, vi snakker ikke om «Mikke» Karlsen og hva han (Helland) mener om Ranheim, sa Alstad.

– Ranheim skal ikke legge seg opp i laguttaket til Rosenborg.

Dermed måtte en paff og noe hoderystende Helland la være å svare på spørsmålet fra NRK.

Det e feil når lånesoldata har klippekort foran en trønder med 160kampa for klubben . @phelland sitt på benken å bryr sæ mest av all. Blør svart og hvit. Defensive kvaliteta blir prioritert istede for en som e offensiv og skapende. Det vises på tribunen. Folk bryr sæ ikke lengre. — Michael Karlsen (@MikkeKarlsen10) October 25, 2019

Saken har skapt stor oppsikt i sosiale medier, og klubblegende Roar Strand var en av dem som reagerte på Twitter.

Han skrev at han var rystet over innslaget og fant det hele «håpløst» og «pinlig.»

Åpenhet og folkelighet har vært noen av Rosenborgs verdier i en årrekke. Nå beklager Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug overfor NRK.

– Det er ikke sånn vi skal behandle media. Jeg beklager. RBK er en åpen og folkelig klubb. Folk skal få mene det de vil og alle kan spørre oss om hva som helst, sier hun til NRK.

– Vi avbrøt intervjuet og det beklager vi. Vi har beklaget til NRKs journalist, og jeg har snakket med Trond som også beklager. Sånn skal vi ikke ha det.

Dyrhaug varslet nå at klubben vil gå gjennom rutinene sine for å hindre at noe slikt skjer igjen.