Ny sak splitter regjeringen: – Kan ikke akseptere det

Til «We are family» entret Trine Skei Grande talerstolen på landskonferansen til Venstre med lederstriden som bakteppet.

– Vi er igjennom et tøft år for Venstre, sa Venstre-lederen og pekte fremover mot valget i 2021.

– Vi har ikke tid til å deppe lenger, sa Skei Grande.

Nå er det kamp om lederposisjonene i partiet. Sveinung Rotevatn er foreslått som ny partileder, og Abid Raja har meldt seg på i kampen om å bli en del av partiledelsen.

Samtidig ønsker et samlet ledelse gjenvalg.

– Ingen er et parti alene, kan løfte et parti alene eller vinne valg alene. Vi må være et lag som står sammen.

Konfliktsak i regjering

Samtidig vil Venstre at Barentshavet i nord skal vernes mot olje- og gassvirksomhet, og partiet vil flytte iskanten sørover.

– Venstre må ta kampen i regjering. Ola har sagt at Barentshavet i nord må få varig vern og at grensen for iskanten må flyttes sørover. Det er en kamp Venstre må vinne for det er en av Venstres viktigste kamper denne våren, sa Skei Grande fra talerstolen.

Stortinget skal til våren revidere forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

– Det er i iskanten det skjer, folkens. Det er der livet er. Der maten er for fisken. Det kan være drepende hvis vi har en forurensende oljeulykke som angriper den livslinja.

Til TV 2 sier hun at "klimaet og miljøet må vinne saken".

Men forslaget er helt uaktuelt for Frp. Det slår Frp-nestleder Terje Søviknes fast.

– Vi har en lang og stolt tradisjon i forvaltning av norsk sokkel, basert på kunnskap. Sånn må det være i Barentshavet og. Da blir det useriøst av Venstre å forskuttere behandlingen av forvaltningensplanen for Barentshavet nå gjennom partipolitiske vedtak før planen og hele kunnskapsgrunnlaget er fremmet til politisk behandling i Regjering og Storting.

Søviknes: Kan ikke akseptere det

Han mener Venstre bryter med en lang tradisjon.

– Vi skal ivareta biologisk mangfold og spesielt sårbare områder på i Barentshavet, men ved å foreslå et klimavern mot olje- og gassutvinning i nord bryter Venstre med vår lange og gode forvaltningstradisjon. Å ensidig stoppe utvinning av olje og gass i Norge vil ikke redusere de globale klimagassutslippene.

Søviknes går så langt som å si at de ikke kan akseptere forslaget fra Venstre.

– Produksjonen vil bare flyttes til andre deler av verden, og Norge vil tape titusenvis av industriarbeidsplasser og inntekter. Venstres forslag er bare kostbar symbolpolitikk som vil ramme norske arbeidsplasser og verdiskapning, - uten at det reduserer de globale klimagassutslippene. Det kan ikke FrP akseptere.