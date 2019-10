Raja i tale: – Jeg har ikke tenkt å gi meg

Skei Grande: Skal klare denne prosessen

Som en avslutning på helgens landskonferanse, viste nestleder Terje Breivik frem en rockevideo som partifeller nylig ga i gave til partilederen på 50-årsdagen. Fra scenen hyllet han Trine Skei Grandes innsats som leder.

– Jeg skal klare denne prosessen, sier en tydelig preget Trine Skei Grande, på spørsmål om hvordan lederstriden som herjer i partiet påvirker henne.

– Hvordan går det inn på deg?

– Det har jeg ikke noe behov for å utdype, sier Venstre-lederen.

– Hvilke tilbakemeldinger får du på en slik helg?

– Jeg får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, og veldig mange hyggelig klemmer. Det er mange som skjønner at vi må jobbe sammen i laget, selv om vi kanskje skal gjøre noen utskiftninger og kanskje skal diskutere det. Forståelsen av å bygge lag tror jeg er i denne forsamlingen.

– Hva synes du om Abid Raja sin tale?

– Den synes jeg var kjempefin.

– Hva tenker du om han videre i partiet?

– Abid er kjempeviktig for oss og vi trenger folk som kan være med å bygge partiet.

Trine Skei Grande sa til TV 2 lørdag at hele regjeringprosjektet trenger en restart, og vil endre måten regjeringen jobber på.

Hun beskriver helgen som en god opptur for sitt eget parti.

– Jeg synes stemningen er god og at alle har følt på at det er et parti der alle har guts på å stå på videre og at vi må bygge et lag for å lykkes.

– Trekker alle i samme retning nå?

– Ja, jeg føler at alle skjønner vi må ha en fornyelse, snakke om verdiene fra et sosialliberalt parti og friheten for hvert enkelt menneske. Det handler om skole, myndiggjøring av menneskene og i dag har vi mange utfordringer å ta tak i. Det er det folk snakker om på gangen.

– Er dere et lag?

– Ja, vi er et lag. Jeg føler samhold selv om det er mange som er skuffet og skulle ønske vi hadde flere folkevalgte, sier han.