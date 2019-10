Onsdag denne uken ble en radiograf ved Sunderby sykehus i Luleå alvorlig skadet, da han ble sittende fast i en MR-maskin da han sjekket en pasient som gjennomgikk en undersøkelse.

Røntgensykepleieren pådro seg alvorlige skader i hendelsen, og behandles på sykehusets intensivavdeling.

Nå forteller pasienten som lå i MR-maskinen om de dramatiske minuttene.

– Han skrek og skrek, men jeg kom meg ingen steder, sier pasienten til avisen Norrländska Socialdemokraten.

Satte fast armen i maskinen

Pasienten hadde ligget i MR-maskinen en stund da dramaet startet.

Radiografen hadde på seg en vektvest da han undersøkte pasienten, og ble dermed trukket inn i det sterke magnetfeltet i MR-maskinen.

MR-maskin er i praksis en stor magnet, som vil tiltrekke seg alt av metall med magnetiske egenskaper.

– Etter 10-15 minutter hørte jeg at noen begynte å skrike på utsiden av maskinen. Deretter smalt det og jeg kjente noe over haken. Da satt radiografen allerede fast med den ene armen i MR-maskinen, det var trolig den andre armen hans som traff meg på haken. Jeg tenkte: «Hva faen er det som skjer?», sier pasienten til den svenske avisen.

Hold på å bli kvalt

Pasienten lå fast inne i MR-tunnelen og kom seg ikke ut for å hjelpe.

– En kvinne utenfor hadde hørt radiografens rop. Da hun kom inn i rommet og så hva som hadde skjedd, begynte hun å skrike hun også. Radiografen satt fast som en skruestikke i MR-maskinen, sier pasienten som til slutt klarte å åle seg ut av den trange tunnelen.

Da så han at en sele hadde snurret seg rundt halsen til den mannlige radiografen.

Pasienten og kvinnen som kom stormende til innså at de trengte en kniv for å få løs radiografen.

Kvinen sprang derfor ut i sykehusets korridor hvor hun fikk tak i en vekter.

– Jeg ropte til vekteren: Har du en kniv? Vi må skjære av en reim som sitter rundt halsen hans, sier pasienten til NSD.

Vekteren hadde en liten foldekniv i lommen som han tok fram og skar over reimen. Radiografen ble skåret løs og lagt i stabilt sideleie, før han ble fraktet til intensivavdelingen for videre behandling.

Stopper all bruk

Undersøkelsen av pasienten skal ha vært rutinemessing, og det er ikke kjent hvorfor sykepleieren gikk inn til pasienten på det aktuelle tidspunktet.

Sykehuset stopper all bruk av den aktuelle maskinen mens etterforskningen pågår.

– Vi har et ganske bra bilde av hva som har skjedd, og politiet er koblet inn fordi dette er en arbeidsulykke. Det er en tragisk hendelse og den aktuelle radiografen har lang erfaring, sier Per Berglund, leder for fylkehelsetjenesten ved Sunderby sykehus i Luleå.

Det aktuelle utstyret eies av selskapet Aleris, der røntgensykepleieren er ansatt.

– Vi beklager det som har skjedd og at det har berørt en rekke mennesker, ikke minst en kollega. Det viktige nå er at vi får klarhet i hva som ligger bak ulykken. MR er normalt en trygg og sikker form for undersøkelse, sier Lars Ahlander, leder for Aleris røntgen i Sverige, ifølge Aftonbladet.