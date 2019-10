– Når vi gjør et dårlig valg som vi har hatt nå, er det kjempebra at det er mange som er villig til å ta opp hansken og jobbe videre, sier partileder Trine Skei Grande til TV 2.

Rekordmange innspill

I helgen er partiets lokalpolitikere samlet til landskonferanse, samtidig som valgkomiteen har startet arbeidet med å plukke ut hvem som skal lee partiet videre.

– Det må ha vært tidenes engasjement blant venstremedlemmer med tanke på innspill, sier leder i valgkomiteen Per A. Thorbjørnsen.

Valgkomiteen har fått hele 1560 innspill fra partimedlemmer, mens det forrige gang det skulle velges ledelse kom 260.

– Totalt er det spilt inn 360 navn til de 27 vervene som skal bekles, sier Thorbjørnsen.

Har færre folkevalgte

Antallet forslåtte kandidater til valgkomiteen overgår faktisk antall folkevalgte Venstre fikk etter høstens valg.

TV 2s oversikt viser at Venstre fikk valgt inn 264 medlemmer i kommunestyrene, 20 representanter til fylkestingene, 11 til bydelsutvalgene i Oslo, i tillegg til de åtte de i dag har på Stortinget.

Dermed har valgkomiteen i venstre fått forslag om 57 flere navn enn de 303 folkevalgte partiet har etter lokalvalget i høst.

Partileder Trine Skei Grande ønsker gjenvalg, men mener det er en stor fordel at det er mange som ønsker å være med i ledelsen av partiet også etter landsmøtet i april.

– Hvor sikker er du på at du leder partiet etter landsmøtet i april?

– Jeg er sikker på at jeg kal jobbe så lenge jeg kan for at dette partiet skal gjøre det bra, sier Skei Grande.