Skogbrannene i California har allerede tvunget flere ti tusentalls mennesker til å evakuere hjemmene sine, og ødelagt flere dusin bygninger.

Nå risikerer mer enn to millioner innbyggere i de nordlige og sentrale delene av California å miste strømmen.

Statens største strømselskap, Pacific Gas & Electric, har uttalt at de ønsker å forhindre at gnister fra strømledninger antenner nye skogbranner.

De har derfor planlagt massive strømbrudd fra lørdag kveld lokal tid, frem til mandag ettermiddag, melder Sky News.

TRYGLER: Det ventes at over to millioner mennesker vil rammes av planlagte strømbrudd for å forhindre flere skogbranner i California. I byen Calistoga har innbyggere satt opp en skilt hvor de trygler Pacific Gass & Electric til å skru på strømmen. Foto: Josh Edelson/AFP

Satt inn 1000 brannfolk

I nærheten av Santa Clarita, sør for Los Angeles, har titusener av innbyggere flyktet fra en brann som har svidd av over 1.618 hektar.

Fredag kveld hadde brannmannskap kun fått kontroll over 10 prosent av brannen, som har ført til at alle skoler i området er stengt, så vel som den største motorveien.

BRANNMANNSKAPER: En brannmann hopper over et gjerde i Canyon County hvor brannen kalt «Tick» herjer denne uken. Over 1000 brannfolk er satt inn i kampen mot skogbrannene. Foto: Mario Tama/AFP

Om lag 1.325 brannfolk har kjempet mot flammene for å hindre at de sprer seg til mer tettbebygde områder, der rundt 10.000 bygninger står i fare for å bli rammet.

Fredag kveld opplyste brannsjefen i Los Angeles, Daryl Osby, at seks boliger var ødelagt, men at tallet er ventet å stige.

Masseevakuering

I den nordlige delen av Los Angeles har minst 50.000 mennesker har måttet evakuere fra hjemmene sine.

I Sonoma, som er spesielt kjent som et vindistrikt, har 2000 mennesker måttet evakuere. Kun 5 prosent av brannen var under kontroll fredag kveld, og 50 byggverk er allerede tatt av flammene.

Byen Geyserville er også helt stengt av. Området ser ut som en krigssone med utbrente boliger og kjøretøy, ifølge guvernøren i California Gavin Newsom.

Ifølge innbyggere hadde de knapt tid til å samle sammen sakene sine ettersom brannen spredte seg svært raskt og nærmet seg husene de befant seg i.

– Vi så oppover åskammen og kunne ikke tro det vi så, sier gårdeier Dwight Monson (68) til Los Angeles Times.

EVAKUERT: Mennesker søker tilflukt på West Ranch High School i Santa Clarita fredag. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Unntakstilstad

Brannene har brutt ut i områder preget av det meteorologene kaller «kritisk tørre forhold» og temperaturer på over 30 grader.

Delstaten har aldri vært mer utsatt for brann enn nå, uttalte leder av krisehåndtering, Mark Ghilarducci, ifølge Sky News.

Guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i flere av distriktene i delstaten.

– Jeg har akkurat vært å besøkt flere av bygningene som har blitt ødelagt. Det er et kjent syn for oss alle, samtidig som det er et grusomt syn for de som bokstavelig talt har fått livene sine revet istykker, sier Newsom til Sky News.

Foreløpig har ingen mennesker mistet livet i brannen.