Tidligere denne uken gikk Durek Verrett hardt ut mot norske medier, etter at Cappelen Damm stoppet utgivelsen av boken hans.

– Dere mobber både meg og kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, sa Verret i en direktesendt video på Instagram Story natt til torsdag.

I en ny video fredag kveld beklager han til dem som har blitt såret.

En misforståelse

I den direktesendte videoen beklager prinsesse Märtha Louise sin kjæreste at han reagerte som han gjorde.

– Jeg gjorde noen feiltakelser i et innlegg hvor jeg sa at Norge forbød boka mi. Det var en misforståelse. Det var forlaget som stoppet boka mi. Så det vil jeg beklage, sier Verett i videoen.

Videre unnskylder han for å ha generalisert nordmenn.

– Det er ikke alle i Norge som har et problem med meg. Jeg vil ikke at folk skal misforstå det faktumet at Norge er et vakkert land, med vakre mennesker, og selvfølgelig kjæresten min som dere vet, som er prinsesse i Norge. Så jeg har selvfølgelig mye respekt og kjærlighet for landet.

Gi rom

Det er mange som har respondert på videoen underveis med hjertetegn og smilefjes. Sjamanen sier videre at han vokste opp på Hawaii og i California, og måten en håndterer ting der er veldig forskjellig fra Norge.

– Men jeg lærer hvordan jeg kan forstå det norske folk bedre, og jeg håper at de også kan gi rom for å lære mer om meg også, sier Verrett.

– Jeg vet jeg har såret mange mennesker i Norge, og det var ikke min intensjon. For væremåten til nordmenn er veldig forskjellig fra vår. Jeg beklager og er lei meg får at jeg såret dere. Det var ikke min intensjon.

– Jeg er en veldig frittalende person. Jeg snakker om det som jeg vet er min sannhet - det jeg har lært og studert. Alt jeg kan gjøre, er å være autentisk og tro mot meg selv. Og dersom folk sier at jeg er falsk eller en svindler, og samtidig aldri har opplevd det jeg gjør, så er det deres valg, avslutter Verett videoen med.

Stolt

Til God Kveld Norge sier prinsesse Märtha Louises eksmann Ari Behn at han har truffet sjamanen.

– Likte du han?

– Ja, veldig, så det er veldig fint, sier han og legger til at han er stolt over eksonen og hvordan hun håndterte mediestormen som oppsto i sommer da det ble klart at de var kjærester.

– Hun står støtt i det. Jeg er veldig stolt av Märtha. Hun er forut for sin tid, hun gjør et viktig arbeid, sier Behn.