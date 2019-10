Natt til onsdag ble 39 mennesker funnet døde i kjølevogna til en trailer på et industriområde i Sør-England.

Så langt er fire personer pågrepet, mistenkt for menneskesmugling og uaktsomt drap.

Britisk politi har tidligere opplyst at de 39 ofrene er kinesiske statsborgere.

De etterforsker om organiserte kriminelle står bak. Kina har ikke bekreftet at ofrene er kinesiske, men opplyser at de samarbeider med britiske myndigheter om å identifisere dem.

Dramatisk melding

Fredag rapporteres det imidlertid om at flere vietnamesiske familier frykter at deres savnede slektninger kan være blant de 39 menneskene som ble funnet døde. Ifølge BBC skal det dreie seg om minst seks familier.

Den vietnamesiske menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Space sier ifølge BBC og nyhetsbyrået Reuters at familien til 26 år gamle Pham Thi Tra My frykter hun er én av ofrene.

Tra My's photo, posted with permission from her family's contact pic.twitter.com/n3MvlvcFQn — Hoa Nghiem (@HoaNghiem3) October 25, 2019

Det siste livstegnet familien fikk fra 26-åringen var på tirsdag. Familien har ifølge flere medier delt meldingene de fikk fra den unge kvinnen.

– Jeg er veldig, veldig lei meg mamma og pappa. Men reisen min til utlandet har feilet. Jeg dør, jeg får ikke puste. Jeg elsker dere veldig mye, og jeg er lei meg mamma, sto det i tekstmeldingen, som er gjengitt av Reuters.

Betalte smuglere

26-åringens bror sier til BBC at de betalte 30.000 pund for å få Pham til Storbritannia. En del av denne summen ble betalt til menneskesmuglere.

Ifølge broren var søsterens siste kjente posisjon Belgia. Traileren kom fra Belgia til havna Purfleet i England natt til onsdag.

Politiet har gjennomgått GPS-informasjon fra konteineren. Den viser at den har vært fram og tilbake mellom Europa og Storbritannia flere ganger siden midten av oktober. Den var blant annet i Lille og Dunkerque i Frankrike, og Brugge i Belgia.

– Gjør alt vi kan

Det er uklart når ofrene tok seg inn konteineren. Havneledelsen i Zeebrugge har utelukket at det kan ha skjedd på havneområdet. Belgisk politi jobber med å finne ut hvor konteineren kom fra.

Britisk politi holdt fredag kveld en pressekonferanse. Der anbefalte de alle som fryktet at noen de kjente kunne være blant ofrene, om å ta kontakt.

– Jeg kan ikke en gang se for meg hva noen av dere går gjennom akkurat nå. Dere har mitt ord på at politiet i Essex gjør alt vi kan for å forstå denne tragedien, sa politisjef Pippa Mills, ifølge BBC.

(NTB/TV 2)