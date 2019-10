Southampton - Leicester 0-5

Se VAR-episoden i videovinduet øverst!

Ikke nok med et Southampton slapp inn et tidlig mål da Ben Chilwell ga Leicester 1-0 etter ti minutters spill, men før de skulle ta avspark ble de også redusert til ti spillere.

For dommer Andre Marriner fikk beskjed av VAR om å gi Ryan Betrand rødt kort for en stygg takling på leggen til Ayoze Pérez.

– Det er det første røde kortet som er gitt i etterkant av VAR. Youri Tielemans burde blitt utvist mot Bournemouth for hans ganske lignende takling mot Callum Wilson. Da grep ikke VAR inn, det gjør de i kveld. Det kan være et lite signal på et lite taktskifte fra VAR på hvordan de benytter VAR, utbrøt Kasper Wikestad.

Dermed ble det skrevet Premier League-historie fredag kveld.

– Men vi legger også merke til at Premier League er tro mot det de har sagt om at dommerne skal ha tillit til hverandre og teamet. Marriner ser aldri på skjermen, han stoler på bussen og gir det det røde kortet han får beskjed om på øret. Jeg tror aldri jeg har sett det i et mesterskap eller i ligaene som benytter VAR, fortsatte TV 2-kommentator Wikestad.

I Premier League har dommerne ikke benyttet seg av skjermen på sidelinjen, men stolt på VAR-teamet, som kun skal gripe inn ved klare feil.

– Det er ikke overraskende Mike Dean som sitter i VAR-bussen og gir beskjed om å gi det røde kortet. Det er mannen som har gitt over hundre røde kort i Premier League, sier Wikestad, som mener utvisningen er rett.

– Det er lite å si på at det er en rødt kort-takling. Det oppfyller kriteriene for rødt kort, sier han.

Leicester leder 5-0. Se kampen på TV 2 Sport Premium og Sumo!