Politiinspektør Tommy Brøske sier til avisa at spor fra gjerningspersonenes forberedelser strekker seg et halvt år tilbake i tid fra 31. oktober 2018, som er dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Det mest konkrete sporet etter planlegging knyttes til løsepengekravet på 9 millioner euro i kryptovaluta, som ble fremsatt gjennom et trusselbrev funnet i Hagen-parets bolig i Lørenskog.

– Gjennom etterforskningen av dette, så har vi funnet det vi mener er forberedelseshandlinger tilbake til tidlig sommeren 2018. Dette tidspunktet er da ut ifra etterforskningen av kryptovaluta-sporet. Selv om hovedhypotesen er endret til at det dreier seg om et drap, så kan vi ikke utelukke at penger har vært en del av motivet, sier Brøske.

Han legger til at det også er andre tegn som kan tyde på planlegging, som innkjøp av konvolutt, brevpapir, strips og sko.

Neste uke er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

