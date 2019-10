Naturhistorisk museum i London er så imponert over den unge, svenske miljøforkjemperen at de har bestemt seg for å oppkalle en ny bille-art etter Greta Thunberg.

– Jeg er virkelig fan av Greta. Hun er en flott talsperson for å redde jordkloden vår, og hun gjør en virkelig god jobb. Jeg tenkte at dette var en fin måte å anerkjenne det på, sier Michael Darby, vitenskapelig medarbeider ved museet, ifølge CNN.

– Hvordan våger dere?

Thunberg fikk hele verdens øyne rettet mot seg da hun talte for en rekke verdensledere i FN i slutten av september.

– Dette er helt feil. Jeg skulle ikke sittet her. Jeg skulle vært på skolen på andre siden av havet. Også kommer dere til oss unge for å få håp. Hvordan våger dere? sa hun i talen.

Denne talen bidro blant annet til at den svenske 16-åringen ble foreslått som én av kandidatene til å vinne Nobels fredspris.

Blind og uten vinger

Det ble imidlertid ingen fredspris, men billen kan kanskje være en mager trøst.

– Jeg er ganske sikker på at dette er første gang en art har blitt oppkalt etter Greta. Jeg vet i hvert fall ikke om noen andre biller som er kalt opp etter henne, sier Darby ved naturhistorisk museum.

Billearten som har fått navnet Nelloptodes gretae er lysgul og gull, og måler kun 0.79 millimeter på sokkelesten. Den er blind, og har heller ingen vinger.

Darby påpeker at de ikke har kalt opp billen etter Thunberg på grunn av dens størrelse, men fordi han er så inspirert av jobben hun gjør.