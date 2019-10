Tirsdag ettermiddag kjørte en 32 år gammel mann rundt i Oslos gater i en kapret ambulanse. En mor med sine to barn i barnevogn, var en av dem som kom i veien for ambulansens hensynsløse ferd gjennom byen.

Ambulansen kjørte rett inn i et trafikkskilt og kolliderte med barnevognen. Barna, et tvillingpar på syv måneder, ble i all hast fraktet til sykehus, og igjen stod en tom, ødelagt barnevogn.

Ingen ble alvorlig skadet av sammenstøtet, men de to barna pådro seg hjernerystelse av varierende styrke.

Erstatningskrav

Nå sier foreldrenes bistandsadvokat, Jon Christian Elden, at det er naturlig at det vil komme et erstatningskrav i etterkant.

ABSURD: Advokat Elden sier at hendelsen har vært surrealistisk for familien. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er ganske naturlig at det vil henge med i en slik sak. Barna har fått belastninger, sier Elden.

Han sier videre at situasjonen har vært ganske surrealistisk for moren.

– Hun beskriver det som ganske absurd. Å være i en situasjon hvor man aner fred og ingen fare, går med en barnevogn på fortauet og bli påkjørt av en ambulanse, som altså er rettet mot seg, sier Elden.

Advokaten sier at det kunne gått mye verre.

– Tilfeldigvis gikk det bra nå. Treffer en ambulanse på en barnevogn, så er det ikke gitt at det skal gå bra, men det ser ut til per i dag at barna greier seg, sier Elden.

Kunne gått ille

Til NRK sa moren torsdag at det hele kunne gått fryktelig galt.

– Hvis bilen hadde truffet litt annerledes, hadde det gått galt med oss alle, sier moren til kanalen.

De to tvillingene er nå skrevet ut fra sykehus, og familien ønsker nå ro etter hendelsen. De får også oppfølging fra kriseteam fra sin bydel.

– Det er veldig godt å få alle hjem, sier moren til NRK.