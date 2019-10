Det er fredag kveld og TV 2 er med politiet og Natteravnene ute i Oslo sentrum. Begge har økt bemanningen denne helgen etter de mange voldsepisodene forrige helg.

Natt til lørdag i forrige uke registrerte Oslo-politiet minst 25 tilfeller av uprovosert vold.

– Vi har flere ute i gata ja, både uniformerte og sivilkledd politi. Etter forrige helg har vi bestemt oss for å bruke kunnskapen vår, og sette inn flere ressurser der man kan vente voldshendelser, sier Johan Fredriksen, leder for politiets enhet for operativ tjeneste.

Også Nattravnene har økt bemanningen, både i sentrum og de andre bydelene. Lars Nordbom, som er Generalsekretær for Nattravnene, er bekymret for økningen av blind vold;

– Volden har blitt mer råere, og mer tilfeldig. Før var gjerne volden mellom to personer som krangler om noe. Nå rammer den helt ulogisk. Og så har vi i tillegg filmingen. Masse av volden blir filmet og spredd på sosiale medier, forteller han.

– Gir status blant unge

Arbeiderpartiets Jan Bøhler er blant dem som er aktiv natteravn, i tillegg til å være Arbeiderpartiets talsperson for gjeng -og ungdomskriminalitet.

Denne uken har han oppsøkt mange av miljøene på østkanten. Han mener mye av den nye volden blant ungdom er feig.

KLARE FOR HELGEN: Både politiet og Natteravnene i Oslo har oppbemannet i forkant av helgen, etter voldsbølgen i hovedstaden den siste tiden. Foto: TV 2

– Når tjue stykker banker en person som ligger nede, så er det så utrolig feigt, mener han.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor man dyrker denne feigheten ved å spre den på sosiale medier. Men av en eller annen grunn så gir dette en form for status blant ungdom som ikke har så mye annen å vise til, fortsetter Bøhler.

Trygg by

Politiinspektør Johan Fredriksen mener likevel at Oslo er en trygg by;

– Hovedregelen er at Oslo er trygg. Husk at nesten alle som innblandet i volden forrige helg ble pågrepet. Min oppfordring er å bruke litt vett når man er ute. Løft blikket og følg med. Og så trenger man ikke å ta igjen dersom noen ypper til bråk, sier Fredriksen.