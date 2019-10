I slutten av mai ble Vålerenga ydmyket på hjemmebane, og endte opp med en blytung 0-3-smell mot erkerival Lillestrøm.

Etter kampen ble det bråk at Aleksander Melgalvis plantet et LSK-flagg i midtsirkelen, noe som fikk flere hjemmefans til å se rødt og storme banen. Lørdag møte lagene igjen.

– Det blir sikkert litt fyring før denne kampen også. Dette var først etter kampen da, så vi får sørge for å tre poeng først og så får vi se, sier Melgalvis til TV 2.

– Stemningen er jo satt fra sist gang. Det var 3-0-seier og litt ampert i ettertid. En fortsettelse av det er helt perfekt, istemmer Fredrik Krogstad.

– Vil jo ikke at de skal rykke ned

Men det står mer enn bære æren på spill. Lillestrøm og Vålerenga har henholdsvis fire og fem poeng ned til direkte nedrykk. Et tap i derbyet kan være med på å sende et av lagene faretruende nær streken.

Likevel håper de fleste spillerne at erkerivalen beholder plassen.

– Vi vil jo ikke at de skal rykke ned heller, for da mister vi disse kampene. Men vi vil selvfølgelig at de skal ligge bak oss, sier Krogstad.

– Det er bra at vi har de kampene og har begge lag oppe. Så får vi glede oss over vår seier, i stedet for å fryde oss over deres tap, sier LSKs stopperlegende Frode Kippe.

Den oppfatningen deler Adam Larsen Kwarasey.

– Selv om at man synger om at man vi ha dem ned, så tror jeg ikke det er så mange som mener det. Det er to kamper man krysser av på kalenderen når terminlisten kommer ut og to kamper man gleder seg til. Vi er ikke så bortskjemt med attraktive kamper i Eliteserien, så jeg vil ikke at Lillestrøm skal rykke ned. Det er morsomme kamper å spille, sier han til TV 2.

– Litt rart å si

Lagkamerat Aron Dønnum sliter på sin side med å håpe at rivalen redder plassen.

– Rykker de ned, skal vi ikke være trist av den grunn, men det er morsomt med de to kampene i året, sier han.

– Så du er ikke like raus tilbake?

– Nei, jeg synes det er litt rart å si at jeg håper de blir, smiler han.

– Det største oppgjøret i norsk fotball

Vålerenga-trener Ronny Deila har vært under hardt press den siste tiden. 11 kamper på rad har gjort at VIF har falt som en stein på tabellen. Resepten på ny giv kan være seier på Åråsen.

– Det blir dobbelt jackpot med tre poeng der, sier han til TV 2.

Etter å ha opplevd flere derby mot erkerivalen, innrømmer Vålerenga-treneren at synet på kampene mot LSK har endret seg de siste årene.

– Ja, jeg ser annerledes på det. Nå har jeg vært her i tre år, og i mine øyne er dette det største oppgjøret i norsk fotball. I de oppgjørene jeg har vært med på har det vært en helt fantastisk ramme rundt, både på hjemme- og bortebane. Det har vært spennende kamper. Vi håper på reprise fra i fjor, med en tett og jevn kamp og at vi vinner både på tribunen og banen,

– Kan du sette ord på hva som gjør det så spesielt?

– Du merker at det betyr mer enn det gjør i andre oppgjør, det er virkelig noe som betyr noe for alle i Vålerenga og Lillestrøm. Å vinne disse kampene er noe ekstra.