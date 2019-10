Northug tror ikke han hadde vært i VM uten fyllekjøringen

I TV 2-programmet «Northug Spesial» forteller den tidligere langrensstjernen at sulten forsvant etter at han hadde forsynt seg med tre VM-gull i Holmenkollen i 2011.

– Da jeg kom i mål, var det som om livet var over. Du hadde gjort det du var kommet for å gjøre. Da var jeg fornøyd, og det var nok første gangen i løpet av karrieren at Petter var ferdig som skiløper og måtte finne andre veier for å gå fort på ski, forteller Northug.

Drøyt tre år senere skjedde hendelsen som Petter Northug brukte som et vendepunkt. Med 1,65 i promille krasjer han bilen i en rundkjøring på Byåsen i Trondheim.

– Du er på bunnen av livet etter en sånn hendelse. Du ligger på bunn, og for første gang må du finne ut av hva du vil gjøre med dette her, og finne ut av hvordan du vil komme deg videre. Det tar tid å la inntrykk synke inn. Det går også utover familien. Da er du så langt nede at du må ta et valg, sier han.

– Etter at jeg pratet med mamma og pappa dagen etter hendelsen var jeg ganske fast bestemt på å legge en plan mot VM i Falun. Jeg ville prøve å reise meg igjen. Jeg måtte beklage til alle mine nærmeste og det norske folk etter å ha gjort noe idiotisk, fortsetter Northug.

Northug: – Jeg var ferdig som skiløper

33-åringen forteller at han måtte finne ut av «hva Petter står for».

– Jeg var oppfostret og lært opp til å gjøre en hard jobb og vise at jeg kunne komme tilbake. Det var egentlig sånn veien til VM i Falun startet, og jeg hadde egentlig ikke noen vei mot VM i Falun før det, innrømmer Northug.

Northug tror ikke han en gang hadde vært i Falun uten fyllekjøringen.

– Jeg var ferdig som skiløper. Jeg var blitt mett og var lei av det livet. Jeg følte at jeg hadde gjort mitt, men jeg var plassert i en bås. Så jeg måtte bli husket for at jeg i hvert fall hadde prøvd å komme tilbake, gjort en god jobb og vist at dette var en stor feil, sier han.

Northug ble dømt til 50 dager i fengsel, en bot på 185.000 kroner og mistet retten til førerkort for alltid.

Northug: – Du lurte deg selv

Under ett år senere reiste Northug hjem fra Falun i 2015 med fire gull.

– Sulten var tvunget frem av andre sammen med mitt hode som elsker utfordringer og umulige oppgaver. Jeg elsker å være avskrevet. Det er sånne ting som er med å trigge meg og som gjør at jeg gjør jobben som kreves. Den våknet hos meg. Da klarte jeg å skru sammen folk og mitt hode mot den jobben som skulle gjøres de dagene i Falun, sier han.