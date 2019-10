Som 12-åring hadde han Tarjei Bø-plakat på gutterommet. Nå deler de rom på elitelaget

Men enda en Johannes på laget medfører selvsagt også enkelte forviklinger.

– Johannes (Thingnes Bø) ble litt fornærmet da den nye Johannes kom inn på laget, og det hele tiden var to som snudde seg hvis noen sa navnet. Min bror sa da «det e eg som e Johannes». Det er litt stjernenykker på Thingnes Bø om dagen, flirer Tarjei.

Han forsøker å overføre deler av sin kunnskap og erfaring fra ti år i verdenstoppen på ferskingen fra rekruttlaget.

– På rekruttlaget er det gjerne slik at man gir bånn gass hele tida. Den mentaliteten har han tatt med seg videre. Hvis det er noe jeg kan bidra med er det å lære ham å ha litt is i magen, og være litt kald når det drar seg til. For det er nå og fram til sesongstart at folk driter seg ut. Så nå må han være smart, sier Tarjei.

– Jeg prøver å suge til meg alt jeg kan av kunnskapen til Tarjei. Det sitter mye i hodet hans som jeg kan lære av, sier Johannes Dale.