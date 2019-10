Artisten Sigrid har opplevd enorm suksess etter at hun slo gjennom med låten «Don't Kill My Vibe» i 2017.

I 2018 ble hun kåret til årets popnavn av BBC, og suksessen har bare fortsatt i 2019.

– Blir litt sprø

Hun kom nylig hjem fra en fem ukers lang turné i USA. Turneen gikk over all forventning.

– USA var fryktelig gøy. Det var en lang turné og vi bodde på en buss i fem uker, så man blir litt sprø, men det var veldig lærerikt, sier Sigrid til TV 2.

Og det amerikanske publikummet har virkelig trykket den norske popkometen til sitt hjerte.

– Publikum kunne alle tekstene, så det var veldig gøy, sier hun.

Helt spesielt

Men nå er hun tilbake i hjembyen Ålesund, hvor tre utsolgte konserter venter. Til tross for stor suksess og stormende jubel i utlandet, innrømmer Sigrid at det er noe helt spesielt å spille på hjemmebane.

– Det betyr så vanvittig mye at folk hjemme støtter opp om musikken min. Venner har reist fra Oslo for å komme på konserten og alle vennene til mamma og pappa er her. Derfor blir jeg ekstra nervøs, og jeg er ikke like cocky, innrømmer artisten.

Mens hun er hjemme i Ålesund, nyter Sigrid litt etterlengtet fri.

– Jeg er veldig glad i sove, så jeg har egentlig bare slappet av og vært med familien, sier hun.

Lover nytt album

Men Sigrid tar seg også tid til å gå rundt i Ålesunds gater. Selv om hun merker at det er mye som har forandret seg siden hun flyttet fra byen.

– Jeg er litt mer forsiktig med å si hvor jeg skal til en hver tid. Det gjør jeg for at hverdagen skal bli så rolig som mulig, sier hun.

Til tross for den økte oppmerksomheten er hun opptatt av at hun fortsatt bare er Sigrid.

– Selv om jeg har en rar jobb, er jeg fortsatt en privatperson. Jeg er ikke en poster-girl. Jeg visste at det kunne være vanskelig å knytte artist opp mot privatperson, men det var det eneste riktige. Jeg har aldri kjent et behov for å være noen andre enn meg selv, sier hun.

Og for de som venter i spenning på et album nummer to fra gullstrupen fra Ålesund, så har Sigrid gode nyheter:

– Det tar tid å lage et album, men jeg lover at det kommer, sier hun.