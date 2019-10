I et eksklusivt intervju med TV 2 i Kirkenes før han returnerte til Russland fredag kveld, gjentok utenriksminister Sergej Lavrov at Frode Bergs løslatelse er like rundt hjørnet.

– Når kan vi vente Frode Berg hjem?

– Så fort benådningssøknaden hans blir godkjent.

Lavrov antyder i intervjuet at en løslatelse av Berg ikke nødvendigvis er avhengig av et spionbytte i Litauen.

– Kan du bekrefte at det foregår forhandlinger med Litauen?

– Jeg mener man bør konsentrere meg om enkeltmenneskers skjebne, heller enn å spekulere rundt politiske spill, sier den russiske utenriksministeren til TV 2.

Solberg vil ikke kommentere

I forrige uke ble det kjent at NATO-landet Litauen og Russland, ifølge det litauiske nyhetsbyrået BNS, er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å si om en løslatelse av den spiondømte nordmannen er nært forestående.

– Norske myndigheter har helt fra han ble arrestert, jobber på ulike veier for å få Frode Berg tilbake til Norge. Det gjør vi fortsatt, og noe mer enn det kommer vi ikke til å kommentere om den saken. Vi er mest opptatt av å løse saken, sier Solberg til TV 2 fredag kveld.

– Svaret kommer snart

Torsdag meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

Da Russlands utenriksminister ankom Kirkenes sent torsdag kveld, sa han til TV 2 at Frode Berg kan være hjemme igjen i Norge «hvert øyeblikk». Under en pressekonferanse fredag sa Lavrov at svaret på benådning av spiondømte Frode Berg kommer snart.

– Frode Berg er dømt for spionasje og har søkt benådning. Denne benådningen er vurdert, og svaret kommer snart, sa Lavrov.

64 år gamle Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha blitt pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.