Demente Eva (75) har falt 20 ganger – må bo på firemannsrom

– Jeg skjønner veldig godt spørsmålet du stiller. Det er ingen ønsket situasjon.

– Men er det forsvarlig?

– Ja, det er forsvarlig i forhold til å ivareta en helsesituasjon.

Henning Jensen kritiserer kommunen og har klaget saken inn for fylkesmannen. For han mener behandlingen av moren er uforsvarlig. Altså i strid med lovverket.

SENGEPLASS: Hamar kommune betaler nær 5000 kroner i døgnet for denne sengen og tilbudet på sykehuset. Foto: Olav Wold

– Mor blir krenket

– Mor utsettes for en krenkelse. For sykehuset er ikke noe tilbud som er bra for henne med de behovene hun har som dement. Hun trenger stimuli og aktivisering for å ha det så godt som mulig, sier Jensen.

Divisjonsdirektør Øyvind Graadal ved Sykehuset Innlandet, bekrefter overfor TV 2 at kommunen må betale i underkant av 5000 kroner døgnet for opphold, når pasienter er utskrivingsklare og egentlig skal hjem.

At kommunen bruker så mye penger for å betale et opphold på et firemannsrom, kommenterer Pleie og omsorgssjefen slik:

– Det er en pris som er inngått gjennom en avtale mellom kommune og sykehus. Så den må vi bare forholde oss til. Vi betaler en døgnpris til sykehuset når det er innbyggere som har behov for heldøgns tilsyn og behandling, og vi ikke umiddelbart kan ivareta det innenfor våre institusjoner.

Vigdis Galaaen lover at Eva Jensen nå skal prioriteres i køen og at hun vil få en sykehjemsplass så snart det er ledige plasser.