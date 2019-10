Antyder at å fjerne Skei Grande ikke vil løse krisen: – Hørt det før

En samlet partiledelse i Venstre ønsker gjenvalg.

Sveinung Rotevatn er foreslått som ny partileder og Abid Raja har meldt seg på i kampen om å bli en del av partiledelsen, og det er rekordinteresse for valget.

– Det må ha vært tidenes engasjement blant venstremedlemmer med tanke på innspill. Sist kom det 260 mail, nå har vi fått inn 1560 mailer, og totalt spilt inn 360 navn til de 27 vervene som skal bekles, sier valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen til TV 2.

Tenker fornyelse

Fredag kveld er valgkomitéen i Venstre samlet til det første møtet før partiet i april skal velge ny ledelse.

Innspillene fra fylkes- og lokallagene i partiet er klare på at partiet trenger fornyelse i ledelsen.

– Valgkomiteen sa tidlig at det er helt legitimt å tenke fornyelse. Vi har sett innspillene og ordet fornyelse går igjen, sier Thorbjørnsen.

Han er imidlertid usikker på hvor stor fornyelsen bør være blant de tre i toppledelsen som i dag består av partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik.

– Om det betyr at hele ledelsen går ut eller om det er en eller to, det gjenstår å se. Men må ikke bli overrasket om vi ser et sentralstyre med mange nye navn, sier Thorbjørnsen.

– Har blitt sagt tidligere

Søndag ga et samlet sentralstyre beskjed om at de ønsket gjenvalg. Det samme gjorde statsråd Iselin Nybø, som er varamedlem til sentralstyret og landsstyremedlem Abid Raja, som har stilt seg til disposisjon for valgkomiteen.

Valgkomiteens leder er 67 år og veteran i venstresammenheng. Han er usikker på om det løser partiets problemer å bytte leder, og minner om at han har hørt det samme mange ganger opp igjennom sin tid som venstrepolitiker.

– Det har blitt sagt tidligere. Om vi bare bytter leder så skal det gå bra. Det har vært sagt på begynnelsen av 2000-tallet det har vært sagt på 90-tallet, kanskje opp gjennom siden Venstre ble etablert, så det er ikke noe nytt, sier Thorbjørnsen.

Trine Skei Grande ble valgt til leder av Venstre i 2010, etter at forgjengeren Lars Sponheim mistet plassen på Stortinget. Sponheim overtok etter Odd Einar Dørum i 1996 og brakte året etter Venstre inn i regjering.

Står bak Skei Grande

Sveinung Rotevatn sitter i dag i sentralstyret og er foreslått som ny leder av partiet. Han slår fast at han står bak dagens partileder Trine Skei Grande.