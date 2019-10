I sommer kastet USA ut NATO-allierte Tyrkia fra F-35-programmet, etter at landet kjøpte rakettsystemet S-400 fra Russland.

USA advarte gjentatte ganger Tyrkia mot å kjøpe det russiske systemet, siden det ikke er kompatibelt med NATOs våpensystemer, spesielt F-35-programmet.

Tyrkia hadde en kontrakt om kjøp av rundt 100 fly av typen F-35.

Var Putins gjest på flymesse

Fredag melder den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Daily Sabah at Tyrkia er i ferd med å inngå en avtale med Russland om kjøp av det taktiske multirolle jagerflyet Sukhoi Su-35.

Det skal dreie seg om 36 russiske fly. Avtalen skal ifølge avisens kilder også omfatte produksjon av komponenter.

I august var den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan Putins gjest på flymessen MAKS-2019, og fikk se kampflyene Su-57 og Su-35, samt helikoptrene Ka-52 og Mi-38. Ifølge den statlige TV-kanalen Rossija 1 diskuterte de to presidentene et kjøp åpenlyst.

Etter besøket uttalte sjefen for flyprodusenten Rostec at de var villige til å selge fly til Tyrkia dersom det var interesse for det. I slutten av august advarte Tyrkias utenriksminister mot å tvinge Tyrkia til å velge mellom NATO og Russland. Da uttalte han at at ett alternativ var det russiske kampflyet Su-57.

– Hvis vi til sjuende og sist ikke får kjøpt F-35, må vi se på alternativer. Vi trenger kampfly, det er et akutt behov. Så i denne saken bør ingen klage på Tyrkia, sa Mevlüt Cavusoglu til NTB.