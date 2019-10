Se Liverpool mot Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra klokken 17.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har til vane å rullere på midtbanen, men Fabinho er blitt så viktig at han sjelden settes ut av Klopp.

Brasilianeren har startet 13 av 15 kamper denne sesongen. Én av kampene han ikke spilte var borte mot MK Dons i Ligacupen.

– Jobben til en defensiv midtbanespiller i moderne fotball er utrolig viktig, og det er enda viktigere når spillerne rundt deg er offensivt anlagt, men han er ikke bare en som tetter rom og går i dueller. Han er en veldig god ballspiller også, sier Klopp.

Det er ventet at Fabinho starter igjen i søndagens TV 2 Sport Premium-sendte kamp mot Tottenham, men Klopp bekrefter at også Fabinho etter hvert må han også få et pust.

– Vi kommer til et tidspunkt vi garantert må tenke på å hvile ham, men vi har erstattere. Georginio Wijnaldum kan spille veldig godt i den rollen, mens Jordan Henderson spilte der en periode, sier tyskeren.

– Han får seg bare en flytur

Klopp registrerer imidlertid at Fabinho kommer tilbake fra landslagsopphold med friske bein. I sommer var brasilianeren også vraket til Copa América.

– Han får seg bare en flytur når han er på landslaget, han spiller ikke. Det er sånn situasjonen er. Han er et eller annet sted, men han spiller ikke, sier han.

Klopp ønsker imidlertid ikke å utdype utspillet.

– Det har vist seg å være vanskelig i livet mitt ikke å skape overskrifter, men jeg ønsker ikke å lage noen i Brasil. Så jeg har ingen kommentar, sier Klopp.

Siden landslagdebuten i 2015 har Fabinho kun fått 17 landskamper, flere av dem har vært på høyrebacken. Under landslagsoppholdet tidligere denne måneden fikk han kun ett innhopp i privatkampen mot Nigieria.

Real Madrid-spiller Casemiro er det foretrukne midtbanevalget til Tite, som for øvrig må klare seg uten Neymar på grunn av skade til neste landskamp.

– Fabinho har ti gode år igjen

Fabinho hadde startvansker i Liverpool etter å ha blitt hentet fra Monaco i fjor sommer, men etter hvert ble han selvskreven for de rødkledde.

– Jeg er sikker på at neste gang vi signerer en spiller og han ikke starter med en gang, så spør dere ikke om hvorfor. Fabinho trengte tid, og det vil være en påminnelse. Han var vant til å spille som én av to defensivt på midtbanen, mens her er det bare én. Han er 26 år, så han har ti gode år igjen, sier Klopp.

Klopp kunne også bekrefte på fredagens pressekonferanse at midtstopper Joël Matip er klar til søndagens storkamp på Anfield etter å ha blitt hvilt i Champions League mot Genk onsdag.

Trent Alexander-Arnold sto over kampen på grunn av sykdom.

– Jeg har ikke sett ham ennå. Det er ingen tilbakeslag, men han var syk nok til ikke å dra. Det er ikke et godt tegn. Han bør være grei, men jeg vet ikke ett hundre prosent, sier Klopp.

Klopp opplyste også at Xherdan Shaqiri trenger mer tid før han er tilbake.