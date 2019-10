Lagkameraten startet ellevilt rykte om norsk landslagsspiller

– Jeg tar gjerne en av hver!

Sebastian Barthold sparer ikke på noe når han tar TV 2 med på innkjøp av danske fløteboller.

– Jeg kjøper de til Harald og Bent. Det er viktig å understreke, gliser han.

Han nyter godt av det Danmark har å by på og tar godt for seg også på håndballbanen.

– Jeg har hatt det veldig morsomt hele veien. Jeg har vært her i nesten tre sesonger nå og har et veldig godt mannskap. Sist år gjorde vi rent bord i den hjemlige ligaen og jeg har fått lov til å spille Champions League igjen. Da kommer også selvtilliten. Jeg kan godt tenke meg å fortsette dette.

I den danske storklubben Aalborg har han fått en solid posisjon som en av lagets bærebjelker. I Champions League troner han nest øverst på toppscorerlista med 33 fulltreffere.

– Jeg føler jeg har tatt noen steg når jeg har kommet ned hit. Jeg trives i kulissene her i Danmark og når det drar seg til. Jeg føler jeg har fått en sentral rolle.



Lagkameraten startet ellevilt rykte



I Århus møter han klubbkollega og danskenes landslagsveteran, Henrik Møllgaard. Han er mener Barthold ikke får den oppmerksomheten han fortjener.

– Jeg uttaler meg alltid bra om Sebastian. Kongen av Danmark. Han har vært god i så mange sesonger i Danmark. Det er på tide vi begynner å anerkjenne den suksess han har fått, sier veteranen.

Men med Henrik Møllgaard kommer også en god del røverhistorier.

– Money talks, sier Møllgaard til Barthold og gliser.

– Han har fått for seg at pappaen min er den femte rikeste mann i Norge, uten at det er noen sannhet i det. Så nå tror alle i Danmark at jeg ikke har noen bekymringer på banen siden jeg er «set for life», sier Barthold.

– Han er bare alminnelig norsk rik. Dere fant oljen. Til lykke med det, gliser Møllgaard.

– En bærebjelke

Posisjonen hans i Danmark er udiskutabel. Nå ønsker han også å bli en av Christian Berges betrodde menn.

– Han har vært god på trening og fantastisk god i Aalborg i år, synes jeg. Han er også en bærebjelke i deres måte å spille på. Det har kommet frem en vinnertype som jeg liker godt å se, sier Christian Berge.

Men venstre kant er en tøff posisjon å slå seg frem på. Norges førstevalg er solide Magnus Jøndal, som blant annet var å finne på VMs allstar-lag under VM i januar.

– Det er tøft. Det er mange venstrekanter som er bra i Norge, men han har helt klart utmerket seg gjennom sin prestasjon i Aalborg.

For et år siden fikk unggutten Aleksander Blonz tillit av Christian Berge på venstrekanten og klinte like godt til med sju scoringer på åtte forsøk i debuten. Han er en sterk utfordrer før EM på hjemmebane i januar.