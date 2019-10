Det var under Fremskrittspartiets gruppemøte på onsdag, hvor partiet blant annet evaluerte valgkampen, at temperaturen steg i taket, ifølge TV 2s kilder.

Flere påpekte at partiet ikke har gode nok svar i klima- og miljøsaken, og at de ble borte da dette ble diskutert i valgkampen.

Partiets klimapolitiske talsperson, Gisle Meininger Saudland, tok ordet, og mente at å ikke tro på menneskeskapte klimaendringer ikke er politikk.

Han skal ha sagt at det er umulig å si at man ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og sammenliknet det med å tro at jorden er flat.

Samtidig tok han til orde for at partiet bør fornye sin klimapolitikk.

TOK ORDET: Gisle Meininger Saudland. Foto: Bøe, Torstein

Kilder: Gikk i protest

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde ga uttrykk for at han ikke gadd å høre på dette og forlot møtet i sinne, ifølge TV 2s opplysninger.

Ifølge kilder slo han hånden i bordet, og flere forsøkte å få ham til å bli.

Disse opplysningene avviser Tybring-Gjedde. Han hevder han forlot gruppemøtet på grunn av en misforståelse, ikke på grunn av sinne.

Han er forelagt beskrivelsene TV 2 gjengir fra møtet.

– Det er ingenting mer å si. Gisle og jeg har avklart misforståelse, skriver han.

Gisle Meininger Saudland sier følgende om møtet:

– Jeg tror på menneskeskapte klimaendringer, og vi diskuterte klimapolitikk. Jeg og Christian har ingenting usagt og jeg tror mye beror på en misforståelse. Vi har ikke noe usagt. Ellers har jeg ikke noen kommentar, sier Meininger Saudland til TV 2.

Klimakonflikt

Kilder sier debatten om partiets tilnærming til klimapolitikken er i ferd med å tilspisse seg kraftig i Fremskrittspartiet.

I september var det Per-Willy Amundsen og Åshild Bruun-Gundersen som var i konflikt om klima og Gretha Thunberg.

Da anklaget Per-Willy Amundsen stortingskollega Åshild Bruun-Gundersen for å være feig, og skrev at det er vanskelig å forstå hvordan de to kan være i samme parti.

Les saken: Til frontalangrep på Frp-kollega

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi har ikke besvart TV 2s henvendelse fredag.