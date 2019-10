Bahrain Merida bekrefter at de har skrevet kontrakt med Mark Cavendish, som de siste sesongene har syklet for Dimension Data.

– Jeg har lenge hatt et mål om å komme til dette laget. Det er superspennende og motiverende. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier den britiske spurteren.

Cavendish står med 48 etappeseirer i Grand Tours, 30 av dem i Tour de France, men de siste årene har vært tunge for 34-åringen.

– Med Marks signering er listen med ryttere komplett for 2020, og han gir oss balansen laget trenger for å vinne. Mark var vist at han er en vinner, og han har fortsatt mye å tilføre, både på og av sykkelen, sier sportsdirektør Rod Ellingworth.

Cavendish trekker også frem at han har hatt et godt forhold til sponsor McLaren tidligere, og at dette var avgjørende for hans valg av nytt lag.

– Det føles som om Mark kommer hjem. Sammen deler vi lidenskapen for den romantiske arven av sykkel i alle formen, samtidig som vi ønsker å være innovative og bli bedre i jakten på å vinne, sier markedssjef John Allert.