Forsvinningssaken i Lørenskog er fortsatt et mysterium for politiet. Ingen er pågrepet etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Lørenskog 31. oktober i fjor.

I forrige uke fortalte TV 2 om et møte som fant sted på kontoret til Tom Hagens bistandsadvokat, Svein Holden.

Møtet, som varte i rundt to timer, fant sted 24. september.

Til stede var Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, en venn av Hagen, Svein Holden og danske Michael Green.

Green, som er tidligere MC-kriminell, er nå talsmann for organisasjonen Tidligere Bandemedlemmer (TBM). Han sier at organisasjonen først og fremst arbeider med å hjelpe folk som ønsker seg ut av kriminelle miljøer.

Slik gikk det til

Nå forteller Michael Green om bakgrunnen for møtet med Tom Hagen og hans bistandsadvokat.

PÅ MØTE: Ektemannen til savnede Anne Elisabeth Hagen, Tom Hagen, deltok på møtet med Michael Green. Foto: GD / NTB Scanpix

– Det startet med en anonym henvendelse på TBMs hjemmeside, der folk kan kontakte oss. Det var en eller annen som åpenbart har kjennskap til TBM i Norge som ga uttrykk for vi kanskje kunne være til hjelp i denne saken, sier han og fortsetter:

– Deretter ble advokat Svein Holden kontaktet av noen fra «MC og Gjenkriminalitet», en blogg som samarbeider med TBM. På den måten kom det i stand at Svein Holden kontaktet meg, på bakgrunn av denne henvendelsen. Og så ble det arrangert et møte, og på det møtet var Tom Hagen, en venn av Tom Hagen, advokat Svein Holden og meg.

BISTANDSADVOKAT: Svein Holden representerer Tom Hagen. Foto: NTB Scanpix

Snakket om forsvinningen

Michael Green sier temaet for var forsvinningssaken.

– Temaet var hvordan dette kunne ha skjedd og hva som hadde foregått. Vi snakket også om hvor sannsynlig det virket på meg og TBM at dette kan dreie seg om en kidnapping, sier Green.

Michael Green vil ikke si noe om selve innholdet i møtet og hvilke opplysninger som kom fram.

Han synes ikke det er underlig at organisasjonen har et møte med pårørende i en så spesiell sak.

– TBM er en frivillig forening som består av tidligere kriminelle, MC-medlemmer, nynazister og hooligans, og vi har selvfølgelig et nettverk. Jeg kan ikke se noe problem i at vi hjelper med det vi kan, sier han og fortsetter:

– Det dreier seg om en dame som har vært borte i snart ett år. Fokuset må være på at vi via vårt nettverk kanskje kan bidra til å komme i kontakt med den eller de som står bak, sier Green.

Han mener også at organisasjonen kan innta slags meglerrolle.

Tause om møtet

Verken Tom Hagen, hans bistandsadvokat Svein Holden eller den fjerde personen som var på møtet, vil kommentere innholdet i møtet overfor TV 2.

Politiet er orientert om at det har vært et møte, men politiinspektør Tommy Brøske har ikke ønsket å kommentere saken utover dette.

Det skal ikke ha vært noe mer kontakt mellom Tom Hagen og Michael Green etter møtet 24. september.

Til uken er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Siden har ikke familien mottatt livstegn fra henne.