Her har kunstgresset ligget i mange år: – Vi har ikke råd til å fjerne det

Lofoten er et utstillingsvindu for Norge, men ikke alt er like idyllisk i Lofoten-kommunen Moskenes.

For ikke langt fra hovedveien, hvor tusener av turister passerer, ligger hauger med gammelt kunstgress og flere tonn med gummigranulat.

Ifølge lokalbefolkningen, som TV 2 har snakket med, har det utslitte kunstgresset ligget der i mer enn syv år. Nå er de store hvite sekkene, som en gang var fulle av gummigranulat, i ferd med å gå i oppløsning.

– Når det gjelder årstallet så tør jeg ikke å si noe, men det har det sikkert ligget der i ti år, jeg vet ikke, sier Brita Windstad Johnsen, teknisk sjef i Moskenes kommune.

– Veldig beklagelig

Kommunen har visst at kunstgresset og granulatet har ligget der i lang tid, men hvor mye som er blitt spredt ut i naturen er det ingen som har oversikt over.

– Hva tenker du om at det har ligget slik så lenge?

– Det er veldig beklagelig, selvfølgelig. Det er ikke noe vi har ønsket skal ligge slik så lenge, sier Windstad Johnsen.

Inne på området der kunstgresset og granulatene ligger spredt, er det et sluk som fører vannet rett ut i havet. Der ligger gamle små gummikuler.

Ingen tydelige, nasjonale retningslinjer

Gjennom flere reportasjer har TV 2 avslørt at mange kommuner ikke vet hvor gammelt kunstgress og gummigranulat havner - eller hvordan det skal håndteres.

I dag er det ingen tydelige, nasjonale retningslinjer for dette miljøproblemet.

– Det kommer jo stadig vekk mer frem om eksport om mikroplass og andre plastartikler som havner både der og der. Det er fersk kunnskap dette her, sier Lars Bang, seksjonsleder for idrett- og friluftsliv i Bodø kommune.

– Vi er nødt til å imøtekomme de miljøutfordingene som det kunstgress på sikt kan skape, sier Eli-Jeanette Olsen, park- og idrettsrådgiver i Harstad kommune.

Begge føler seg lurt etter TV 2s avsløringer om at kunstgresset i Nordlandshallen og Hålogalandshallen er på avveie. Kunstgresset Nordlandshallen fant TV 2 i oppløsning på en idrettsplass for barn og unge i Kroatia, mens kunstgresset til Harstad kommune ble sendt til Estland.

Har solgt kunstgresset

Johnsen i Moskenes forteller at det gamle kunstgresset nå er solgt til en campingplass i Troms, og at eieren der fjerner rullene litt etter litt.

Hva som skal gjøres med alt granulatet har ikke kommunen noen plan for, men de har et ønske om at det skal bort. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort.