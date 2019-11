Elevene har skoletime i to grader kaldt vann

– Nå må dere først gå ut i vannet, så gjennom baderingen, før dere går ut til flåten.

Lærer Roger Kvannli gir instrukser. De er flere voksne som følger andreklassen på Hallset skole når de har sine utetimer.

Denne iskalde dagen i oktober kler ungene av seg mesteparten av klærne, før de tar på seg redningsvester.

Fåtall skoler øver utendørs

Noen av ungene smiler og ler mens de tråkker ut i det kalde vannet. Andre uffer seg. Men de begynner å bli vant til det.

– Vi får udelt positive tilbakemeldinger, forsikrer lærer Kvannli.

– Ungene blir stolte av seg selv, stolte over at de klarer seg i så kaldt vann. Det er klart, kroppen får jo sjokk, legger han til.

Andreklassingene ved Hallset skole øver dukking gjennom ringen, og hoppe fra flåten ned i det kalde vannet. FOTO: Stein Roar Leite/TV 2

Førstelektor ved institutt for lærerutdanning, NTNU, Egil Galaaen Gjølme har i mange år forfektet ideen om at ungene bør øve utendørs.

– Det er nesten ingen drukningsulykker som skjer i innendørs basseng, derfor er det unaturlig å legge øvelsene innendørs, mener Gjølme.

Han mener den nye Læreplanen for 2020, som presenteres om ikke lenge, bør inneholde et forpliktende punkt om at svømme- og livredningstrening bør foregå utendørs.

Bare 10 prosent av skolene gjør som Hallset skole i Trondheim. Det viser en undersøkelse Utdanningsdirektoratet har gjort.

Drukning under bading

Fjorårets statistikk viste at antallet drukningsulykker med døden til følge økte med 10 prosent fra 2017 til 2018.

– For å lære om hva som er farlig bør du kanskje eksponeres for det som er farlig og risikofylt, mener førstelektoren.

Han følger skoleungene fra Hallset på land mens de øver i Lianvannet denne kjølige oktoberdagen.

Ekkelt, svarte Sverre (7) da han ble spurt om hvordan dette var. Elevene ved Hallset skole øver i vannet utover høsten, og må trosse temperaturene. FOTO: Stein Roar Leite/TV 2

Trives i vannet

Sjuåringen Sverre er blant elevene som har trosset de kalde temperaturene denne dagen.

– Hvordan var det å bade da, Sverre?

– Ekkelt, svarer sjuåringen kort, før han slår high five med en annen elev i klassen. Bare minutter før hadde Sverre kastet seg fra flåten og ned i vannet.

Også Charlie, Mali og Tilde Emilie, alle sju år, er med på svømmeopplæringen utendørs. De er alle samstemte om hva de synes om den kalde opplevelsen:

– Bra, sier de i kor, mens de rister av seg kulden etter svømmetimen.

– Men jeg gleder meg til å få veldig varm saft og svele nå, gliser Tilde Emilie.

Oppe på land har lærerne stelt i stand en bålpanne og svelene er stekt.