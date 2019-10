For første gang som kjærester var Paradise Hotel-paret Erik Sæter og Isabelle Eriksen (22) på rød løper sammen.

Dette skjedde på kjendisfesten God morgen Norge arrangerte torsdag.

Kamera som psykolog

Den siste tiden har Sæter vært mer åpen på sosiale medier enn tidligere.

Dette sier han skyldes at Eriksen rett og slett tvinger ham. Og siden kjæresten er en av Norges største YouTube-profiler, tar han rådene seriøst.

– Man må gi av seg selv, det er det følgerne vil ha. Jeg syns det er fint å bruke kamera som psykolog, sier han til TV 2.

Konkurs sponsor

Nordlendingen har snakket åpent på YouTube-kanalen om at 2019 ikke har vært det beste året. Han har hatt et par låter som ikke har oppnådd den suksessen han håpet på, noe som har skapt endel stress og uro.

– Vet du hva. Det var flaks at jeg fikk kjæreste, men ellers har jeg hatt uflaks. Jeg har hatt «Superdry» som hovedsponsor, og de gikk jo f**n meg konkurs for noen uker siden. Hvis jeg regner på det, så har jeg helt seriøst tapt en million kroner på forskjellige ting som ikke har noe med meg å gjøre. Ting som bare har gått i dass, sier han.

TV 2 har kontaktet Superdrys daglige leder, Miriam Steiness. Hun sier at konkurssituasjonen er lei, både for firmaet og Erik Sæter. Likevel understreker hun at det må være andre avtaler som har stått for millionbeløpet.

– Det er kun de to siste månedene Erik ikke har fått betalingene, sier Steiness.

Lysere tider i vente

Sæter forteller at han kan takke kjæresten for at han har holdt motet oppe de siste åtte månedene.

I videoen øverst i saken kan du høre at 22-åringen heldigvis tror at lykken er i ferd med å snu.

– Jeg kommer rett fra studio! Det kommer en ny sang snart. Den forrige sangen var ikke en hit akkurat, men denne blir j**elig bra, sier den blide reality-stjerna.