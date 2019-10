18. oktober møtte Mazyar Keshvari (38) i Nedre Romerike tingrett for å tilstå grovt bedrageri.

Saken gikk som en såkalt tilståelsessak.

Frp-representanten har erkjent grovt bedrageri og at han har fått Stortinget til å utbetale 450.000 kroner urettmessig ved å levere fiktive reiseregninger.

Syv måneder

I dommen fra Nedre Romerike tingrett, som var klar fredag ettermiddag, kommer det fram at Keshvari dømmes til syv måneders ubetinget fengsel.

Aktor ba i utgangspunktet om en dom på ett år og et halvt års fengsel, mens Keshvaris forsvarer John Christian Elden mente en passende straff ville være 4-5 måneders fengsel.

Spørsmålet om erstatning er frafalt, da Keshvari allerede har betalt tilbake pengene.

I retten tidligere i oktober ble det klart at Keshvari melder seg ut av Frp.

– Jeg er stortingsrepresentant ut denne perioden, enten jeg vil eller ikke, sier han.

I retten tilstod Keshvari at de reisene han er siktet for, gjelder reiser han har diktet opp. Han innrømte også at han skjønte at det han gjorde ikke var lovlig da han sendte inn falske refusjoner for reiser. Aktor erkjenner at strafferammen for grovt bedrageri på 450.000 normalt er omkring fem måneders ubetinget fengsel.

Når aktor krever 18 måneders ubetinget fengsel, skyldes dette Keshvaris posisjon som folkevalgt og stortingsrepresentant, hvor det finnes lite rettspraksis.

– Strengt

Parlmentaris leder for Frp på Stortinget, Hans Andreas Limi, mener dommen er streng.

– Men det er jo relatert til det Keshvari har begått. Han har meldt seg ut av Frp, og hva som skjer videre med ham i Stortinget blir en sak mellom ham og administrasjonen i Stortinget, sier Limi til TV 2.

I retten var det tema hvorvidt stortingsrepresentanter bør dømmes strengere enn andre borgere.

– Det er vel først og fremst de kriminelle handlingene som begås som må styre straffen. Heldigvis er det sjeldent vi er oppe i slike saker, sier Limi.

Sykemeldt

38-åringen har vært Siv Jensens vararepresentant på Stortinget, ettersom partilederen sitter i regjering.

Keshvari har i en periode vært sykmeldt på ubestemt tid. Tidligere partileder Carl I. Hagen har vært vara for Keshvari på Stortinget i mesteparten av tiden.

Keshvari var formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Oslo fra 2004 til 2006, og sentralstyremedlem i FpU fra 2008 til 2010. I 2007 ble han medlem av Oslo bystyre for Fremskrittspartiet.

Siden 2017 har Keshvari vært leder i Oslo Frp. I en pressemelding fra tidligere i oktober ønsker Keshvari å takke for seg og de årene han har vært politiker i Frp.

Keshvari har blant annet vært formann i Groruddalen FpU, sentralstyremedlem i FpU, leder av Alna FrP og varamedlem til Sentralstyret i FrP.