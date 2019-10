– Anken vil være solid begrunnet i den uholdbare situasjonen for de ureturnerbare og opprettholde håpet om et positivt rettslig utfall, sier Viste til Vårt Land.

Dommen i tingretten falt i forrige uke. I tillegg til betinget fengsel for Viste, ble hans selskap Plog AS dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner. Viste selv ble frifunnet for det personlige inndragningskravet.

– Begrunnelsen for anken vil ta utgangspunkt i de samme hovedargumentene vi brukte i tingretten, sier Vistes forsvarer, advokat Christian Henrik Prahl Reusch.

Gjennom fire år har Arne Viste utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere. Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende skrev i dommen at saken er forskjellig fra andre lignende saker, og at retten har vært i tvil om hva som ville være en riktig straff.

Arne Viste sier at han har bestemt seg for ikke å ansette flere i Plog før dommen er rettskraftig.

(©NTB)