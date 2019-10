Lan Marie Berg lovet å sende rapporten – den kom aldri

Revisjonsfirmaet PwC bekrefter i sin rapport at de har avdekket 807 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune.

Men det er ikke bare innholdet i rapporten, som Berg får kritikk for. Opposisjonen er sterkt kritisk til prosessen.

TV 2 har sett korrespondanse mellom byråd Lan Marie Berg og samferdels- og miljøkomiteen etter at det ble søkt om innsyn i rapporten.

Det var daværende leder av komiteen Eirik Lae Solberg (H) som 16. oktober søkte innsyn. Dagen etter purret Rødts Eivor Evenrud.

I et svar 18.oktober svarte Lan Marie Berg at PwC hadde fått utsatt frist til 22. oktober, men at «rapporten vil bli sendt komiteen så snart som mulig etter at jeg mottar denne».

Men rapporten kom aldri til komiteen og opposisjonen. Rapporten ble levert til byrådsavdelingen på tirsdag.

– Det er uakseptabelt at byrådet fortsetter med denne mangelfulle informasjon til bystyret. De gjør en allerede vanskelig sak for seg selv enda mer alvorlig, sier Høyres gruppeleder Øystein Sundelin til TV 2.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke sier til TV 2 at det er alvorlig.

– Det mener jeg er alvorlig og gjør det vanskeligere for oss, som utgjør et flertall i bystyret, å utøve vårt tilsyn med byrådets arbeid, sier Venstre-toppen.

Oslo 20190628. Hallstein Bjercke under Venstres oppsummerende pressekonferanse. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

– God grunn

Lan Marie Berg sin byrådssekretær Sindre Buchanan (MDG) sier det er en god grunn til at den aldri kom.

– Det er en god grunn til det, som også komiteen har orientert om: Nemlig at vi har måttet gjennomgå rapporten for å forsikre oss om at vi ikke frigir taushetspliktig informasjon. Avdelingen for miljø- og samferdsel har brukt tid helt frem pressekonferansen nå på dette arbeidet, og komiteen fikk rapporten rett før pressekonferansen, skriver han i en tekstmelding til TV 2.

Byrådssekretæren sier de er lovpålagt å sikre at taushetsbelagt informasjon ikke kommer på avveie.

– Det hadde derfor dessverre ikke vært mulig å sende rapporten til komiteen før vi hadde forsikret oss om dette. Men vi har vært svært opptatte av at komiteen skulle få rapporten så fort som mulig, og at komiteen skulle få den før den ble offentliggjort, sier Buchanan.

Varsler

Granskningen av Energigjenvinningsetaten skjer etter flere varsler om lovbrudd.

Revisjonsfirmaet PwC bekrefter i sin rapport påstandene om brudd på anskaffelsesregelverket i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune.