Hei Benny! Er det slik at større hjul har større drivstofforbruk, gitt at alle andre forhold er like? Mvh. Jan

Benny svarer:

Heisann Jan, og takk for interessant spørsmål.

Dette med størrelse på dekk og felger påvirker definitivt forbruket. Ganske mye også.

Det er en ganske kompleks greie. Men jeg skal forsøke å forklare det så enkelt og forståelig som jeg klarer:

Et smalt og lite hjul, ruller lettere enn store og brede hjul. Små hjul gir også økt moment, som kan merkes på blant annet bedre akselerasjonen. Mens økt diameter på hjulet vil gi høyere fart og lavere turtall ved en gitt hastighet, men ikke samme akselerasjon.

Mange fristes av store og tøffe hjul, men de er som regel ikke gunstige for forbruket.

Økt dekkbredde gir økt rullemotstand noe som er lik økt forbruk. I vanlige hastigheter er det rullemotstanden som utgjør mesteparten av kreftene motoren må overvinne. Men et større og bredere hjul gir også noe økt luftmotstand.

Om vi trekker fysikk, dynamikk og treghetsmoment inn i dette, ser vi at jo lenger ut fra rotasjonsaksen massesenteret til det roterende legemet, i dette tilfellet hjulet, er – jo vanskeligere er det å endre rotasjonshastigheten til legemet.

Når den fysiske størrelsen på hjulet, økes, påvirker dette treghetsmomentet lineært.

Alt henger sammen med alt

Mange mener at hjulets egenvekt har mye å si også, men det er ikke riktig. Men for støtdempere og fjærer og "jobben" deres for å holde dekket i kontakt med veibanen, har vekten mye å si. Her snakker vi om uavfjæret vekt og da er vi plutselig over på veigrep. Da har vi ikke en gang vært innom gummiblandinger, dekkprofiler, mønster og friksjon. Men det får være annen historie og forklaring. Samtidig – som så ofte før – alt henger sammen med alt.

Mulig jeg gjorde dette litt vanskeligere enn jeg måtte. Jeg kunne bare svart ja. Store og brede hjul øker i de fleste tilfeller drivstofforbruket, enten det er snakk om strøm eller fossilt drivstoff.

Så kan man jo lure på hvorfor i all verden, i disse miljøtider, at bilhjulene bare blir større og bredere?

Det handler i stor grad om design og utseende. En Tesla hadde kanskje sett litt rar ut på om man tok av 21-tommershjulene og satte på 13-tommers hjul ... BMW i3 er jo et godt eksempel her med sine super-smale 19-tommers hjul.

