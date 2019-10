75-årsjubileet for frigjøringen markeres i Kirkenes med offisielle gjester fra både Russland og Norge fredag.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er til stede sammen med kong Harald, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I forbindelse med markeringen holdt Søreide og Lavrov en felles pressekonferanse etter et bilateralt møte.

Der fikk de spørsmål om situasjonen til Frode Berg. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at svaret på benådning av spiondømte Frode Berg kommer snart.

– Frode Berg er dømt for spionasje og har søkt benådning. Denne benådningen er vurdert, og svaret kommer snart, svarte Lavrov.

Vil ha Berg hjem

Søreide sa på sin side at Norge ønsker å få Berg hjem.

– Det har vi sagt helt fra begynnelsen og vi har også gitt den meldingen til russiske myndigheter helt fra begynnelsen. Vi jobber langs ulike spor for å få det til, samtidig som vi ivaretar hans interesser mens han sitter fengslet, sa hun under pressekonferansen.

Søreide sier at norske myndigheter også har jevnlig kontakt med Bergs russiske og norske advokat.

Stemningen i Kirkenes var i utgangspunktet optimistisk etter at Lavrov torsdag uttalte til TV 2 at den spiondømte nordmannen Frode Berg kan returnere til Norge «når som helst».

Fakta om Frode Berg Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva.



Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.



Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.



Berg ble 16. april i år funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.



Dommen ble ikke anket og ble rettskraftig 29. april.



16. oktober ble det kjent at en utveksling med en spiondømt russer i Litauen kan være på trappene.



Torsdag meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg,

Markering

Nyheten sammenfaller med markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark med prominente gjester både fra Norge og Russland.

Finnmark ble frigjort av russiske soldater, og Søreide sa fredag at dagen markeres ved å vise takknemlighet for den historiske dagen.

Norge og Russland er også enige om å gjenoppta bilateral dialog om menneskerettigheter.

Fra norsk side deltar i tillegg til kong Harald statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Utenriksminister Sergej Lavrov står i spissen for den russiske delegasjonen.

Uenigheter

Det var på forhånd ventet at de to utenriksministrene ville diskutere spørsmål som samarbeidsprosjekter mellom landene, men også at det ville tas opp punkter som er preget av uenighet.

Lavrov har tidligere gitt tydelig uttrykk for at han ikke er fornøyd med Norges samarbeid på alle områder.

Blant annet har han beskyldt Norge for å være russerfiendtlige, for å drive en vill militær opprustning og for å drive alliert øvelsesvirksomhet nær den russiske grensen, i strid med Norges basepolitikk.

Begge utenriksministrene ga under pressekonferansen uttrykk for at det fortsatt er klare uenigheter mellom landene på visse områder.

– Selvfølgelig uttrykte vi våre uenigheter, men vi har tro på at disse uenighetene ikke må hindre våre gode forhold og sikkerheten i regionen, sa Lavrov.

Det sa han på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse sammen med Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Kirkenes fredag.

