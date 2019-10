Liverpool vant rettssaken mot New Balace.

Det betyr at klubben kan bytte draktleverandør til Nike etter sesongen.

«Liverpool FC er fornøyd med dommerens beslutning om å dømme i favør av klubben i rettstvisten med vår nåværende draktleverandør New Balance. Vi vil fortsette med New Balance denne sesongen, samtidig som vi forbereder neste sesongs Liverpool-drakter med vår nye levrandør», heter det i en uttalelse fra Liverpool.

Liverpool skal ha kommet til enighet om en ny draktavtale med Nike verdt nesten 800 millioner kroner per sesong, som vil bli den beste avtalen i klubbens historie.

Det er økning på nær 300 millioner kroner årlig fra dagens avtale med New Balance.

New Balance hevdet imidlertid at de hadde en klausul som gjorde at de kunne fortsette som sponsor om de matchet tilbudet til Nike.

Liverpool FC nektet for at avtalen har en slik klausul. Derfor tok New Balance de regjerende Champions League-mesterne til retten.