Premier League-profilene har millioner av følgere: – Vi viser at vi også er vanlige folk

Raúl Jiménez er blitt en fanfavoritt i Wolverhampton - og etter en litt seig sesongstart er meksikaneren endelig fornøyd med tingenes tilstand i klubben.

– Vi gjør det godt nå. Vi har en lang rekke kamper uten tap, så vi spiller med mye selvtillit nå. Forrige uke var kanskje ikke et så godt resultat (1-1 hjemme mot Southampton), for vi ønsker alltid å vinne, sier meksikaneren i et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal denne uken.

28-åringen er ulvenes mest populære spiller, i hvert fall om en skal måle utifra hans følgerskare i sosiale medier. Hele 3,3 millioner Twitter-brukere og 1,8 millioner på Instagram følger spissen, som deler heftig til supporterne fra sin hverdag med kjæresten Daniela Basso og den tre måneder gamle hunden Dobby.

– De støtter oss alt de kan under kampene. Dette er en måte å gi dem noe tilbake på. For eksempel ved å vise dem hva vi gjør etter kamp eller når vi er hjemme. Vi viser dem at vi også er vanlige folk, og at vi har et liv, forteller han.

Deler bilder med hunden: – Ligner litt på å ha baby

Blant Jiménez' Instagram-poster finner man turer til severdigheter som Stonehenge og Disneyland Paris, feriebilder med kjæresten og oppdateringer med en hund som tydeligvis holder ham våken om nettene.

– Nå som jeg har fått hund, er ting blitt litt vanskeligere. Noen ganger lar han meg ikke sove ut. Men sånn er livet. Jeg nyter å være hjemme med ham, kjæresten min og familien min. Men det ligner litt på det å ha baby. Kanskje jeg forbereder meg? smiler han i intervjuet.

Spissens scoringer har vært med på å løfte Wolves etter kun tre poeng på de første fem kampene i Premier League denne høsten. Tre mål på ni kamper er fasiten, noe som betyr at han holder seg omtrent på samme snitt som i debutsesongen i Premier League der det ble 13 mål på 38 kamper totalt.

En sterk resultatrekke med 1-1 borte mot Crystal Palace, 2-0 over Watford, 2-0 borte over selveste Manchester City og 1-1 hjemme mot Southampton betyr at ulvene nå har fire strake uten tap og elleve poeng totalt. På den jevne tabellen betyr det imidlertid ikke mer enn at tap denne helgen for Newcastle, som forut for denne runden er under streken, vil bety at de to lagene vil være á poeng søndag kveld.