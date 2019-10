Lavrov og Søreide åpnet sammen en jubileumsutstilling for grenseregimeavtalen, som er 70 år.

Skled på isen

Men i det de to utenriksminitrene skulle hilse på hverandre skled Lavrov på isen og måtte få en hjelpende hånd av Søreide.

NTBs fotograf fanget øyeblikket på kamera.

Både Lavrov, Søreide og grensekommissæren holdt taler under arrangementet.



– Grensen mellom Russland og Norge er den fredeligste i Europa, sa Lavrov, og overrakte kart og arkivdokumenter, mens innbyggere i Kirkenes hadde med seg en bokgave til den russiske ministeren.

PÅ GLATTISEN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide måtte gi sin russiske kollega Sergej Lavrov en hånd da han holdt på å falle på glattisen ved ankomsten på Grenselandmuseet i anledning markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark. NTB scanpix Foto: Heiko Junge

Positive signaler

De to utenriksministrene innledet deretter sitt bilaterale møte. Trolig er stemningen positiv etter at Lavrov torsdag uttalte at den spiondømte nordmannen Frode Berg kan returnere til Norge «når som helst».

– Det Lavrov sa i går, er positivt, for vi vil jo ha Frode Berg hjem. Det har vi gitt tydelig beskjed om til russiske myndigheter, og derfor har vi jobbet på ulike måter for å få det til, sier Eriksen Søreide (H) til NRK fredag.

Frigjøringsmarkering

Mens lokalsamfunnet venter spent på om spionasjedømte Frode Berg snart blir løslatt, markeres 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark med prominente gjester både fra Norge og Russland.

Fra norsk side deltar i tillegg til kong Harald statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Utenriksminister Sergej Lavrov står i spissen for den russiske delegasjonen.

