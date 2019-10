Tre menn pågrepet etter angrep mot gatekjøkken

UTSATT: 7. oktober ble Favoritt Pizza på Carl Berners plass ramponert. Siden har dette gjentatt seg to ganger. Foto: Mathias Ogre / TV 2

To menn ble fredag varetektsfengslet etter at gatekjøkkenet Favoritt Pizza i Oslo har blitt utsatt for gjentatte angrep.