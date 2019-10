Ifølge forsvarsdepartementet i Moskva har rundt 300 militære politifolk ankommet Syria for å patruljere områder ved grensen nordøst i Syria.

Russerne skal sammen med Tyrkia overvåke at syriskkurdisk milits trekker seg ut av området.

Russland har også sendt 20 pansrede kjøretøy med transportfly til Syria.

Forsterkningene kommer etter en avtale som ble inngått mellom Russland og Tyrkia tidligere i uka.

Den innebærer at syriskkurdisk milits må ut av en drøyt 30 kilometer bred sone langs grensen, og at kontrollen over områdene som tidligere fungerte som en selvstyrt kurdisk region, blir overtatt av Syria, Tyrkia og Russland.