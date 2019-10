Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei! Skal se på bruktbil i morgen og lurer på et par småting. Dette er en Mercedes E220 W124 1993.

Står i annonse at det er rusthull i motorrom, hjulhus og et 3-4 cm hull i fremkant på ene kanalen. Har hørt at rusthull i kanaler kan være fatalt eller ihvertfall veldig dyrt å fikse. Tingen er at den nettopp ble EU-godkjent, og det får meg til å lure på hvor farlig det egentlig er?

Jeg kan noe bil, men ikke nok til at jeg tør å fikse slike ting selv. Mvh Sondre

Benny svarer:

Hei Sondre!

Joda, det er dessverre slik at biler fortsatt ruster når de får noen år på nakken.

Jeg forstår at det kan friste med en stor og komfortabel Mercedes. Men jeg tror det er lurt å være litt ekstra på vakt når en bil annonseres med rustskader.

Selvfølgelig går det an å reparere og å fikse rust også. Men – tro meg – jeg har prøvd opp til flere ganger. Det å sveise rust er svært tidkrevende og omfattende. Det vil igjen si at om du ikke kan gjøre dette selv, er det en kostbar affære. Det er rett og slett svinedyrt om du må ha bilen på verksted for å fikse det.

Dessuten er det alltid, og uten unntak, mer rust enn det man ser ved første øyekast. Det har jeg også erfart mer enn en gang.

En ting er å skifte en rusten forskjerm, eller en hjulbue på en skjerm. En annen ting er når det er i bærende konstruksjoner, slik som i kanaler etc. Det er virkelig ikke bra.

Nå det gjelder rusthullene på denne EU-godkjente bilen som du refererer til, er det vanskelig for meg å si noe nærmere, uten å ha sett bilen og skadene. Men det er slik at farlig rust i bærende konstruksjoner skal gi mangellapp. Det samme kan spisse og skarpe kanter, for eksempel på en hjulbue, gjøre.

Når det gjelder å kjøpe en bruktbil med flere rustskader og hull, så ville jeg vært veldig skeptisk. I alle fall om dette skal være en bruksbil og du ikke har mulighet til å fikse dette selv.

En vinter i salt og slaps, som vi har foran oss nå, gjør neppe saken bedre heller. Jeg tror nok kanskje jeg ville lett videre og funnet en annen bil uten rust, eller eventuelt lagt litt mer penger i det og fått en bil som er i bedre stand. Jeg tro det blir mitt råd her.

Ønsker deg uansett lykke til med bruktbiljakten!

