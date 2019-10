Klokken 9.34 fikk nødetatene melding om en syklist som lå på bakken i Horten.

Politiet og ambulanse rykket ut til stedet, hvor det så ut til at en syklist hadde hatt et illebefinnende.

Syklisten ble ivaretatt av ambulansen.



– Like etter fikk vi beskjed fra en bedrift i nærheten om at de hadde hatt innbrudd og at de manglet noen gjenstander. De gjenstandene var syklisten i besittelse av, sier oppdragsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.



Politiet ble med syklisten til sykehuset, og forsøker nå å få klarhet i hva som har skjedd.

Vedkommende er bevisst.

– Vi vet ikke om syklisten var alene om innbruddet, eller om det var flere involvert. Vi vet heller ikke om det er kameraovervåkning på stedet, og at det var sykdomstilfellet som avslørte personen, sier Vilnes.



Politiet er på stedet hos bedriften, og foretar åstedsundersøkelser.