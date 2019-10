Jan Erik «Jannik» Iversen fikk fredag dommen i saken der han er tiltalt for utpressing av Kjell Inge Røkke.

Han ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel, to måneder kortere enn aktors påstand.

På forhånd hadde Iversen sagt han skulle møte i retten for å få dommen, istedet inviterte han pressen opp til advokat Benedict de Vibes kontor.

Møtte pressen

I tur og orden fikk journalistene som sto i den trange gangen utenfor kontoret komme inn for en kommentar.

På spørsmål om hva han synes om dommen, er torpedoen klar.

– Det bryr jeg ikke noe om. Vi anker saken. Dette er bare startfasen, forretten av hele middagen, sier Iversen til TV 2.

– Når jeg ikke blir trodd som jeg gjorde, tar jeg det til etterretning. Vi kjører saken på nytt, og da vil saken bli snudd på hodet, sier han.

Ikke trodd

I dommen fra Oslo tingrett går det tydelig fram at de ikke legger noen lit til Iversens forklaring. I dommen heter det at han fremstår lite troverdig.

Rettssaken gikk i Oslo tingrett for to uker siden. Iversen var anklaget for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for mellom seks og tyve millioner over en periode på tre måneder i løpet av høsten 2017 og nyåret i 2018.

Selv var Iversen mest opptatt av å fortelle om hans og Røkkes historikk, og han påsto blant annet at Røkke tilbød å betale ham 100 millioner kroner for å fjerne Christer Tromsdal for ham i 2004.

Iversen er tidligere dømt for å ha skutt Tromsdal i benet.

Dette avviste Røkke, og heller ikke retten la noe lit til denne delen av hans forklaring.

– I hvilken grad hadde du noe uoppgjort med Røkke før denne saken?

– Vi har ikke hatt noen kontakt mellom 2005 og fram til denne saken, og vi hadde ikke noe uoppgjort før VG-saken ble publisert, sier han.

– Jeg følte meg sviktet av Røkke. Da det som ble publisert i VG kom fram følte jeg meg ordentlig sviktet, sier han.

Hele saken Iversen nå er tiltalt i startet da VG publiserte en større sak med blant annet noen lydbånd.

Jannik har forklart at han ikke klarte å jobbe etter det, og at han ville snakke med Røkke for å komme til en løsning om kompensasjon.

Røkke selv understreket i retten at han ikke hadde noe med VG-saken å gjøre, samt at han ikke kunne betale ham.

– Kjell Inge har et motto i livet, og det er ikke å ha rett, men å vinne, sier Iversen fredag.